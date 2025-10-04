Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas i njeni vernici danas slave svetog apostola Kodrata.

Prema predanju pored dvanaest velikih apostola koji su bili uz Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji su propovedali Jevanđelja i širili hrišćanstvo.

Foto: Shutterstock

Kodrat je bio prvenstveno episkop u Atini, a nakon toga u Magneziji. Prema hrišćanskom predanju, upravo je Sveti Kodrat napisao odbranu hrišćanstva i predao je caru Hadrijanu. Legenda kaže da je ovaj spis ostavio toliki utisak na cara da je ovaj naredio da se hrišćani više ne progone.

Neznabošci ga nisu voleli. Najpre je kamenovan, a onda bačen u tamnicu, sve dok nije umro od gladi 130. godine.

Sveti Kodrat smatra se zaštitnikom učenih ljudi. Oni koji žele da dobiju deo mudrosti ovog svetog čoveka na današnji dan treba da mu u crkvi zapale sveću i posvete mu ovu molitvu: