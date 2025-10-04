Slušaj vest

Jedan od najvažnijih sistema među elektronikom u vozilu nalazi se kontrola proklizavanja, koju vozači često ignorišu, a tokom zime i lošeg vremena može biti od velike pomoći.

Bez obzira na značaj kontrole proklizavanja, postoji i jedna situacija u kojoj je preporučljivo da se ova opcija isključi.

Stručnjaci napominju da se kontrola proklizavanja obavezno isključi kada se automobil zaglavi u snegu, ledu, blatu i slično.

Naime, kontrola proklizavanja u tom slučaju sprečava točkove da zavrte onoliko koliko je potrebno da bi se probilo na primer blato i dobilo dovoljno zaleta za izlazak.

Potrebno je samo jednom kratko pritisnuti dugme kojim se sistem deaktivira i samim tim dozvoljava točkovima da naprave više obrtaja i stvaranjem trenja se oslobode. U tim situacijama kontrolisano proklizavanje može biti jedini način da se izađe iz problema bez šlepanja.

U većini automobila prekidač za kontrolu proklizavanja zauzima mesto na komandnoj tabli, volanu ili konzoli pored menjača. Obeležen je ikonicom automobilskih tragova na putu ili skraćenicama poput ESC, ESP, ASR.

Ukoliko imate automobil novije generacije, kontrola proklizavanja se može naći u multimedijalnom sistemu.

Sistem za kontrolu proklizavanja obavezno treba biti uključen tokom svakodnevne vožnje, naročito kad su putevi klizavi.

Kurir/24sedam

