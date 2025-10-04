Slušaj vest

Mokar kolovoz, nepredviđeni zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja pratiće vozače i danas u većini krajeva Srbije, a zbog snežnih padavina tokom jučerašnjeg dana, odrona i popadalog drveća saobraćaj se na pojedinim prevojima odvija otežano u planinskim predelima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ukoliko danas planirate putovanje, krenite ranije, isplanirajte više vremena, vozite na odstojanju i budite strpljivi, jer kišu prati veći broj saobraćajnih nezgoda i kvarova na vozilu, savetuju iz AMSS-a.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

