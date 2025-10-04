Slušaj vest

Egipat je oduvek bio zemlja priča, od legendi o faraonima do modernih priča o odmoru koji ostavlja bez daha. U Hurgadi, jednom od najpoznatijih letovališta na Crvenom moru, nalazi se Memša, nova turistička zona, urbana i živa, ali dovoljno mirna da pruži osećaj potpunog opuštanja. U srcu ove zone nalazi se Swiss Inn Resort Hurgada 5*, hotel koji je nekada bio poznat kao Hilton, a danas nosi novo ime, ali i dalje drži visoke standarde i srdačnost egipatskog gostoprimstva.

Foto: Promo

Swiss Inn Resort Hurgada 5* je smešten svega osam kilometara od aerodroma, što znači da vas od sletanja do sunčanja na peščanoj plaži deli manje vremena nego što provedete u redovnoj jutarnjoj gužvi kod kuće. Hotel je podeljen na dva dela: glavnu zgradu i vile koje se nalaze sa druge strane ulice. Ukupno raspolaže sa 401 smeštajnom jedinicom, od kojih su mnoge nedavno renovirane, kako bi pružile dodatni komfor gostima.

Foto: Promo

Premium sobe se nalaze u glavnom delu hotela, i mogu imati pogled na more ili bazen. Premium sobe na strani preko puta ulice su takođe renovirane i vrlo prijatne, dok su Family suite i Diplomatic suite prostraniji i idealni za one koji putuju sa porodicom ili žele dodatni prostor za odmor. Sve sobe imaju balkon ili terasu, klimatizovane su, imaju Wi-Fi, televizor, mini bar, sef, kao i set za čaj i kafu. Posebno je praktično to što su sobe opremljene peglom i daskom za peglanje, detalj koji mnogi gosti znaju da cene.

Hotel ima svoju privatnu peščanu plažu, bez korala, dužine oko 220 metara. Plaža je uređena, sa ležaljkama i suncobranima koje gosti mogu koristiti bez doplate. U okviru plaže nalazi se i jedno dečije igralište, što roditeljima olakšava da opuste telo, a deci omogući zabavu na pesku.

Foto: Promo

Što se hrane tiče, gosti su na All Inclusive usluzi, što znači da vas očekuje doručak, ručak, večera i užine tokom čitavog dana. Glavni restoran Pebbles nudi širok izbor jela, dok su na raspolaganju i à la carte restorani sa italijanskom, azijskom i ribljom kuhinjom, koje gosti mogu koristiti bez dodatnog plaćanja, samo je potrebno rezervisati mesto. Uz bogat izbor hrane, tu su brojni barovi, od onih pored bazena, do sushi bara, pa čak i bar na plaži. Neka pića i specijalne kafe se doplaćuju, ali većina sadržaja je uključena u osnovni koncept.

Hotel ima tri bazena, jedan grejani sa toboganima, zatim bazen u delu sa vilama, kao i zatvoreni bazen. Postoji i aqua park za decu, što ovaj hotel čini posebno pogodnim za porodične odmore. Tu su i mini disko, dečiji klub, animacije, kao i dva igrališta za najmlađe.

Foto: Promo

Za odrasle, u ponudi su razne dnevne aktivnosti: boćanje, časovi plesa, gimnastika u vodi, a za one željne dodatnog opuštanja, dostupan je wellness centar sa masažama, turskim kupatilom, saunom i parnim kupatilom, uz doplatu. Gosti imaju besplatan pristup teretani u određenim terminima.

Wi-Fi je dostupan u svim sobama i javnim prostorima.

Swiss Inn Resort Hurgada 5* je više od običnog hotela. On je pravi spoj poznatog i novog, mesta koje ima svoju istoriju, ali se trudi da svakog gosta dočeka kao da je prvi. Idealno je smešten u živopisnoj zoni Memša, blizu prodavnica, šetališta i restorana, ali dovoljno izdvojen da pruži mir kada vam je potreban.

Foto: Promo

Ako tražite hotel koji će vam ponuditi sve, od lepe plaže, udobnih soba i odlične hrane, do raznovrsnog sadržaja za decu i odrasle, Swiss Inn Resort Hurgada 5* je odličan izbor. Savršen je za porodična putovanja, ali i za parove koji žele lagodan i bezbrižan odmor.

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Foto: Promo

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.