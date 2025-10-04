Slušaj vest

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Veljko Ćurčić rekao je da na svakoj temperaturi ispod sedam stepeni letnji pneumatik gubi svoja svojstva i istakao da zakon nalaže da, ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, učesnici u saobraćaju moraju imati zimske pneumatike s minimalnom šarom od četiri milimetra.

Letnje gume na temperaturama ispod sedam stepeni letnji gube svoja svojstva Foto: Kurir Televizija

Sneg koji je iznenadio planinske predele podsetio je i vozače da zima dolazi brže nego što mislimo. Veljko Ćurčić je istakao da dugo nije video da u ovom periodu godine budu ovakvi vremenski uslovi, pogotovo sneg u oktobru.

"Od vozača koji svakodnevno učestvuju u saobraćaju zahteva se dodatni oprez i da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu, radi bolje preglednosti", rekao je Ćurčić.

U samo nekoliko sati sinoć i juče bilo je koliko težih saobraćajnih nezgoda. Ćurčić ističe da su istrage u toku, koje će utvrditi uzrok nesreće.

"U novonastalim vremenskim uslovima mnogo je duži zaustavni put. Vozači precenjuju svoje sposobnosti, olako se opuštaju u situacije, nisu dovoljno spremni na te nagle vremenske promene. To dovodi do greške koje rezultiraju saobraćajnom nezgodom. Bitno je da se prate vremenska prognoza, saveti stručnjaka i ministarstva unutrašnjih poslova koji se aktivno oglašavaju putem novih vremenskih prilika", naglasio je Ćurčić.

Kada su obavezne zimske gume

Zimska guma ima četiri puta bolje prijanje sa podlogom Foto: RINA

Po zakonskoj obavezi vozači nisu dužni da do 1. novembra imaju zimske pneumatike. Međutim, sagovornik ističe da zakon nalaže da, ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, učesnici u saobraćaju moraju imati zimske pneumatike s minimalnom šarom od četiri milimetra.

"Na svakoj temperaturi ispod sedam stepeni letnji pneumatik gubi svoja svojstva, gubi ono najvažnije, a to je prijanjanje sa podlogom i u toj situaciji moramo imati zimske pneumatike. On ima četiri puta bolje prijanje sa podlogom, što je najvažnije za stabilnost i održivost vozila na putu koji daje dodatnu čvrstoću i otpornost na udare za ove vremenske uslove", rekao je Ćurčić.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja je naglasio da se letnji pneumatici duplo duže zaustavljaju od zimskih.

Saveti za vozače

Ćurić je naveo nekoliko saveta za vozače pre nego što krenu na put u sličnim vremenskim uslovima.

Pripremite auto pre polaska na put Foto: Shutter