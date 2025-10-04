Slušaj vest

Inspektor u Upravi za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Željko Grbić izjavio je danas da je vanredna situacija, usled vremenskih uslova u prethodnih nekoliko dana, proglašena u Arilju, Novoj Varoši, Ivanjici i Medveđi, navodeći i da je osam osoba u Crnoj Travi spaseno nakon što su zavejane snegom.

Grbić je za Tanjug rekao da u tim opštinama uglavnom Vatrogasno-spasilačke jedinice intervenišu na uklanjanju stabala koja su zbog velike količine snega pala na puteve i zatvorila ih.

- Vršimo otklanjanje tih stabala, vršimo crpljenje vode, evakuaciju ljudi ukoliko su ugroženi na putevima - naveo je.

Prema njegovim rečima, u nekim opštinama je zbog nestanka struje došlo i do lošijeg snabdevanja vode jer pumpe ne mogu da rade, tako da radi se na uklanjanju tih kvarova.

Podsetio je da su nepogode nastupile na teritoriji južne, istočne i zapadne Srbije.

- Ukoliko dođe do bilo kakvih potreba za pozivom na 193, da se pozovu Vatrogasno-spasilačke jedinice, ukoliko su objekti poplavljeni, da vatrogasci dođu da vrše crpljenje te vode, ili eventualno neku vrstu evakuacije građana koji su ugroženi - naveo je Grbić, dodajući da je da je juče spaseno osam osoba iz Crne Trave koje su bile zavejane snegom.