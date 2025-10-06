Slušaj vest

"Ulazim u peti mesec trudnoće i još uvek ne verujem da sam trudna...", ovom rečenicom Mina Julardžija je na TikToku podelila vest koja je dirnula hiljade ljudi.

Za većinu žena to bi bio početak jednog novog poglavlja, ali za Minu ta rečenica znači mnogo više. To je čudo, dokaz da život ume da iznenadi i onda kada se čini da nema nade.

Mina je rođena sa cističnom fibrozom, teškom i retkom genetskom bolešću koja napada pluća, pankreas i druge organe.

Cistična fibroza, sa kojom je Mina rođena, napada pluća, pankreas i druge organe. Foto: Privtna arhiva

Zbog guste, lepljive sluzi koja se taloži u disajnim putevima, pacijenti se od najranijeg detinjstva bore sa teškim infekcijama, otežanim disanjem i hroničnim iscrpljivanjem.

Mnogi provode dane u bolnici, vezani za terapije i inhalacije, a prosečan životni vek nekada se merio tek dvadesetak godina.

Mina je veliki deo života provela po lekarima i bolnicama Foto: Privtna arhiva

I Minin život dugo je bio neizvesna borba. Govorila je da je razmišljala o smrti. Lekari su je posmatrali kao pacijentkinju kojoj je svaka godina bonus, a ona je svakog dana živela sa strepnjom da sutra možda neće doći.

Sve dok se nije pojavila nada.

Mina je svakog dana živela sa strepnjom da sutra možda neće doći Foto: Privtna arhiva

Pre nekoliko godina u svetu je odobren novi lek - Trikafta. Za obolele od cistične fibroze on je prava revolucija, jer ne leči samo simptome, već deluje na sam uzrok bolesti - genetsku grešku koja dovodi do nakupljanja guste sluzi.

Kada ga je i Mina dobila, njen život se promenio. Disanje je postalo lakše, a dani manje naporni.

Lek trikafta je za obolele od cistične fibroze bio prava revolucija Foto: Privtna arhiva

Umesto da broji terapije, počela je da broji snove. U jednom intervjuu priznala je da je prestala da razmišlja o sopstvenoj sahrani i da je po prvi put zaista poverovala u budućnost.

Od borbe za život - do novog života

Zahvaljujući tom "magičnom leku", hrabrosti i veri, Mina danas u sebi nosi bebu.

- Još uvek ne verujem da sam trudna, verovatno i neću verovati dok god se ne porodim i dok ne budem držala to malo čudo u svojim rukama. Ne mogu da poverujem, a to sve iz jednog prostog razloga - za mene je do skora sve ovo bio jedan veliki san. Jedna veliki, dalek, nedostižan i nestvaran san, a sada ga živim. Do pre par godina sam se borila za život, a sada novi život nosim u sebi, nove otkucaje srca, novi dah i sve ovo za mene je i dalje nekako nesvarno - objasnila je ona u vidu na Tiktok profilu "minajulardzija_".

Mina i dalje ne veruje da je trudna Foto: Privtna arhiva

Sa partnerom Urošem deli i radost i brigu. Strah da trudnoća može da ugrozi njeno zdravlje bio je prisutan, ali odlučila je da sluša svoje srce i da poveruje lekarima i bogu.

- Dugo sam se pitala šta ako ne budem mogla, šta ako ne uspem, šta ako nisam dovoljno jaka da iznesem trudnoću do kraja?! Šta ako se nešto desi detetu ili meni?! Te misli su me toliko iscrpele da sam jednog trenutka presekla i rekla sebi: "Vodi se svojim osećajem". A osećaj kaže da će sve biti okej. I ono što sam takođe sebi rekla jeste da je bitno da vodim računa o sebi - da se redovno kontrolišem, da pazim na ishranu, da pazim na sebe, na svoje zdravlje i bebu, a da ostalo prepustim lekarima i bogu - kaže ona i dodaje da je uradila prenatalnu dijagnostiku i dodatno testiranje na cističnu fibrozu i spinalnu mišićnu atrofiju.

Poruka svima koji se bore

Mina je svoju priču iskoristila da pošalje poruku drugima koji žive sa cističnom fibrozom ili drugim teškim dijagnozama:

