Sneg na planinama padao je bez prestanka od sreda, a u delovima južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije napadalo je više od pola metra snega. U nekim predelima pada i dalje, ali manje nego juče.

Vanredna situacija proglašena je u četiri opštine, a ekipe elektrodistribucija otklanjaju kvarove koje je prouzrokovao sneg.

Inspektor u Upravi za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Željko Grbić izjavio je da je vanredna situacija, usled vremenskih uslova u prethodnih nekoliko dana, proglašena u Arilju, Novoj Varoši, Ivanjici i Medveđi, navodeći i da je osam osoba u Crnoj Travi spaseno nakon što su zavejane snegom.

Prema poslednjim merenjima RHMZ, na Crnom Vrhu je 24 cm snega, na Zlatiboru 35, u Sjenici 13, dok je na Kopaoniku pola metra.

Sela odsečena od sveta, na hiljade ljudi bez struje

Prvi sneg napravio je kolaps na teritoriji opštine Arilje. Zbog obilnog snega i oborenog drveća koje je tokom noći zatrpalo puteve i oštetilo elektromrežu, više od 1.500 stanovnika ariljske opštine ostalo je bez električne energije. Najteže je pogođen brdsko-planinski deo — sela Dobrače, Bjeluša, Brekovo, Visoka, Kruščica i Severovo.

– Ekipe su od jutros na terenu i raščišćavaju putnu infrastrukturu. Najveći problem prave stabla koja su popadala, ali činimo sve da dođemo do objekata Elektrodistribucije i omogućimo normalizaciju snabdevanja. Iskreno se nadam da će u toku dana doći do stabilizacije električne energije, a u narednim danima i do uspostavljanja putne komunikacije – rekao je za RINU Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje.

On dodaje da su prioritet sela koja su u potpunosti odsečena od mreže i da je komunikacija otežana zbog snežnih nanosa.

Teška situacija danas i u Ivanjici

Na teritoriji opštine Ivanjica usled problema sa snežnim padavinama uvedena je vanredna situacija. Nekoliko hiljada ljudi od juče je bez struje, a nadležene ekipe su na terenu i čine sve da se kvarovi što pre otklone.

- Osam mesnih zajednicica je bez struje još uvek. Snežni pokrivač na gradskom području je visine do 10 centimetara, a u planinskom području oko 30. Najveći problem napravio je mokar i težak sneg koji je oborio drveće na puteve, naročito u šumskom predelu gde je najteže to prvo skloniti, pa raščistiti. Ekipe su na terenu, imamo dovoljno mašina i činimo sve da se situacija što pre poboljša, kazao je predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović za RINU.

Kamena Gora, sneg pada više od 24 sata

Ekipe Puteva Užice na terenu

I dalje neprohodno ka Belom Kamenu i Vukanji, nema i struje

Nevreme koje je preksinoć počelo u planinskim krajevima u okolini Prokuplja tokom prethodne noći napravilo je još veće probleme, jer je vlažan sneg oborio ogroman broj drveća, koje je zakrčilo puteve.

Situacija je teška i na potezu Grebac- Vukaja, kao i ka Belom Kamenu. Struje nema u planinskim područjima i ka Jastrebcu i ka Vidojevici, kao i na potezu ka Rgajskim planiama, odnoso u okolini Kruševice.

Sneg u okolini Prokuplja Foto: Kurir/B.R.

Tokom jučerašnjeg dana, zaposleni u preduzeću za održavanje puteva „Trace“ probijali su ova dva regionalna puta, kao i sinoć do 23 sata.

-Popadalo je drveće zbog težine snega, a vegetacija je još bujna. Popadali su električni stubovi, potpuni je haos na ovim potezima- kažu nam iz adležnih preduzeća.

Na terenu su i ekipe Elektrodistribucije koji pokušavaju da otklone kvarove.

Divčibare, pažljivo vozite

Goč, drveće popadalo zbog snega

Padavine u užičkom kraju, na prilazu Zlatiboru nema snega

U užičkom kraju je kiša, u višim predelima je slab sneg, ali ga je znatno manje, dok ga na kolovozu na prilazu Zlatiboru nema.

Probleme na svim putevima praktično stvara drveće koje je polomljeno ili izvaljeno zbog teškog snega, a ono stvara i probleme u snabdevanju električnom energijom.