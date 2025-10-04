Slušaj vest

Temperatura je naglo pala, sneg je okovao delove Srbije, a i meteorolog Nedeljko Todorović priznao je da ga je ovo iznenadio.

Kaže da se ovakva pojava javlja jednom u nekoliko decenija.

- Ovo jeste ekstrem koji se retko javlja. Ovako velika količina padavina je bila, ali sa snegom to je već dodatak. To se javlja možda jednom u 30, 40 godina, moja slobodnija procena, pošto nemam evidencije o snegu unazad 100 godina, imam za temperature. Kada se pogleda povezanost temperatura Beograda i Kopaonika, razlika je u proseku 8 do 10 stepeni - kaže meteorolog Todorović za TV Prva.

Nedeljko je otkrio da je u Beogradu juče bio najhladniji dan u poslednjih 130 godina.

- Juče je u Beogradu bilo jedva 7 stepeni, a na Kopaoniku je bila maksimalna -3. To je tačno 10 stepeni. Kada malo rekonstruišemo te temperature, odnosno, pogledamo istorijske podatke, onda se vidi u kojim godinama su bile ovako niske temperature u nižim predelima, uključujući i Beograd. Juče je bio najhladniji dan, ako poredimo Beograd, u poslednjih 130 i nešto godina, prema toj maksimalnoj dnevnoj temperaturi koja je bila najniža zabeležena taj dan. Danas već malo popušta i sumnjam da ćemo da imamo najhladniji dan, ali će biti jedan od najhladnijih dana - kaže Todorović.

Tokom noći novo naoblačenje

U Srbiji je danas najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Krajem dana očekuje se novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

U Beogradu se od sredine dana kratkotrajno razvedravanje. Pre podne će duvati slab i umeren zapadni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.

Tokom noći sledi novo naoblačenje, pred jutro sa kišom, najavio je RHMZ.

Kada tačno stiže Miholjsko leto

RHMZ je najavio i kada tačno možemo da očekujemo toplije vreme.

"U nedelјu ujutru hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutru i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava plјuskova. Vetar slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 13 do 19 stepeni.

Početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu. Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni. U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature", stoji u najavi RHMZ.

Podsetimo, Ivan Ristić je za Kurir televiziju najavio da otopljenje kreće od srede.

- U nedelju novo prolazno oblačenje ponovo krajem dana, a u ponedeljak pre podne padaće kiša. Otopljenje postepeno kreće od srede, četvrtka, u drugoj polovini sledeće nedelje. Sledeći petak temperatura će opet biti oko 20 stepeni, dakle, normalna je za ovo doba godine, a udrugoj dekadi oktobra kreće i Mihojsko leto, to će biti temperatura između 20 i 25 stepeni.