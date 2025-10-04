Slušaj vest

Da li ste ikada maštali o tome da živite u Grčkoj, budite se uz šum mora, bele kuće i miris maslina - i sve to potpuno besplatno?! Ako uz to volite i mačke, onda je ovo možda posao iz snova.

Na grčkom ostrvu Siros, u srcu Egejskog mora, nalazi se sklonište za mačke koje upravo traži volontere za 2026. godinu.

Uslovi deluju gotovo idealno - obezbeđen je besplatan smeštaj, doručak i plaćeni komunalni troškovi, a zauzvrat se od volontera očekuje pomoć oko brige o mačkama.

Na ostrvu je obezbeđen smeštaj, doručak i komunalni troškovi Foto: Profimedia

Posao podrazumeva hranjenje i negu životinja, održavanje prostora i, možda najvažnije - pružanje ljubavi ovim preslatkim stanovnicima ostrva.

Radno vreme je jasno definisano i više nego fer. Radi se pet sati dnevno, pet dana u nedelji. Preostalo vreme volonteri mogu da iskoriste za istraživanje ostrva i uživanje u lepotama Grčke.

Zamislite da šetate kamenim uličicama Sirosa, otkrivate skrivene plaže, upoznajete lokalnu kulturu i živite život bez žurbe - dok istovremeno radite nešto humano i korisno.

Ovakva prilika spaja ljubav prema životinjama sa ljubavlju prema Grčkoj, zemlji koja svojom tradicijom, gastronomijom i prirodom već decenijama očarava turiste.

Sjajna ponuda za one koji vole životinje, ali i Grčku Foto: Shutterstock

Prijave za volontiranje su otvorene, a oni koji se odluče na ovaj korak dobiće iskustvo koje se ne zaboravlja. Jer, kako kažu - život sa mačkama je lepši, a život sa mačkama u Grčkoj je pravo malo čudo.

Siros je, inače, glavni grad Kiklada, arhipelaga poznatog po Santoriniju i Mikonosu, ali za razliku od njih, zadržao je autentičnost i miran ritam života.

Njegov glavni grad Ermupoli poznat je po neoklasičnoj arhitekturi, prelepim trgovima i živopisnoj luci.