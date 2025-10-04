Ako volite mačke na ovom grčkom ostrvu možete živeti potpuno besplatno!: Obezbeđen vam je smeštaj, doručak i komunalni troškovi! Prijave za 2026. otvorene!
Da li ste ikada maštali o tome da živite u Grčkoj, budite se uz šum mora, bele kuće i miris maslina - i sve to potpuno besplatno?! Ako uz to volite i mačke, onda je ovo možda posao iz snova.
Na grčkom ostrvu Siros, u srcu Egejskog mora, nalazi se sklonište za mačke koje upravo traži volontere za 2026. godinu.
Uslovi deluju gotovo idealno - obezbeđen je besplatan smeštaj, doručak i plaćeni komunalni troškovi, a zauzvrat se od volontera očekuje pomoć oko brige o mačkama.
Posao podrazumeva hranjenje i negu životinja, održavanje prostora i, možda najvažnije - pružanje ljubavi ovim preslatkim stanovnicima ostrva.
Radno vreme je jasno definisano i više nego fer. Radi se pet sati dnevno, pet dana u nedelji. Preostalo vreme volonteri mogu da iskoriste za istraživanje ostrva i uživanje u lepotama Grčke.
Zamislite da šetate kamenim uličicama Sirosa, otkrivate skrivene plaže, upoznajete lokalnu kulturu i živite život bez žurbe - dok istovremeno radite nešto humano i korisno.
Ovakva prilika spaja ljubav prema životinjama sa ljubavlju prema Grčkoj, zemlji koja svojom tradicijom, gastronomijom i prirodom već decenijama očarava turiste.
Prijave za volontiranje su otvorene, a oni koji se odluče na ovaj korak dobiće iskustvo koje se ne zaboravlja. Jer, kako kažu - život sa mačkama je lepši, a život sa mačkama u Grčkoj je pravo malo čudo.
Siros je, inače, glavni grad Kiklada, arhipelaga poznatog po Santoriniju i Mikonosu, ali za razliku od njih, zadržao je autentičnost i miran ritam života.
Njegov glavni grad Ermupoli poznat je po neoklasičnoj arhitekturi, prelepim trgovima i živopisnoj luci.
Ostrvo spaja grčku tradiciju i moderan duh, a njegove plaže, poput Galisas, Kini ili Delfini, nude pravu razglednicu Mediterana. Upravo zato, boravak na Sirosu pruža jedinstvenu priliku da se otkrije Grčka onakva kakva je nekada bila - topla, gostoljubiva i očaravajuća.