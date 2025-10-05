Slušaj vest

Sve više ljudi mašta o tome da napusti gradsku vrevu i preseli se na selo. Čist vazduh, mir, priroda i seoska idila za mnoge predstavljaju povratak jednostavnijem, ali zdravijem i srećnijem životu.

A kada se tome doda i činjenica da se na srpskom tržištu nekretnina mogu naći kuće po ceni od 15.000 evra - ova ideja postaje još privlačnija.

U selu se mnogo sporije i mirnije živi/Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Naime, za cenu jedne garsonjere u Beogradu ili Novom Sadu, moguće je kupiti celu kuću na selu, sa dvorištem, baštom ili čak voćnjakom. Ponude su raznovrsne - od vikendica pored jezera i planine, do seoskih kuća spremnih za adaptaciju. Ako ste ikada maštali o životu u prirodi, možda je ovo pravi trenutak da se ta mašta pretvori u stvarnost.

U nastavku vam donosimo pregled nekoliko zanimljivih ponuda sa sajta Svet nekretnina. Bilo da tražite vikendicu u prirodi, kuću za adaptaciju ili imanje uz reku - sve ovo možete naći baš po ceni od 15.000 evra.

Kamenita kućica u Knežici

Kuća se nalazi na placu od 80 ari Foto: Printscreen Svet nekretnina

Na prodaju je kuća od 57 metara kvadratnih, građena od kamena, na placu od 5 ari. Sastoji se od ulaznog hodnika i tri prostorije. Kuća ima betonsku ploču i drvenu stolariju, a na podovima je beton.

Pored same kuće, kupac dobija i oko 80 ari poljoprivrednog zemljišta na više lokacija. Idealno za one koji žele mirno seosko domaćinstvo sa dosta obradive zemlje.

Vikend kuća kod Gružanskog jezera

Foto: Printscreen Svet nekretnina

Drvena kuća sa izolacijom u Kniću, udaljena svega 700 metara od Gružanskog jezera i centra mesta. Površine je oko 1 ara placa, uknjižena i u postupku legalizacije. Sastoji se od spavaće sobe sa francuskim ležajem, kupatila i velike terase. Poseduje klimu, struju, vodu i kanalizaciju. Lokacija pored asfaltnog puta, savršena za ljubitelje vikenda u prirodi.

Kuća za adaptaciju u centru Rekovca

Idealno za one koji žele da sami oblikuju svoj novi dom. Foto: Printscreen Svet nekretnina

Kuća uknjižena 1/1, namenjena za adaptaciju ili izgradnju novog objekta. Plac je veliki, izlazi na dve ulice, što ga čini pogodnim i za poslovni prostor. Monofazna struja je uvedena, voda nije, ali postoji bunar u dvorištu. Ponuda za one koji žele da sami oblikuju svoj novi dom.

Seoska kuća kod Boljevca

Potrebna je sanacija, ali lokacija i okruženje nude veliki potencijal Foto: Printscreen Svet nekretnina

U selu Jablanica, u dolini Crnog Timoka sa pogledom na planinu Rtanj, prodaje se stara kuća u centru sela. Plac obuhvata 408 metara kvadratnih građevinskog zemljišta i dodatni voćnjak od 907, ukupno 1.315 metara kvadratnih. Potrebna je sanacija, ali lokacija i okruženje nude veliki potencijal. Postoji mogućnost priključenja kablovske i interneta.

Vikendica na Staroj planini

Kuća na Staroj planini se prodaje nameštena Foto: Printscreen Svet nekretnina

Na samo 13 km od Kalne, na putu za Babin zub, prodaje se vikendica od 50 metara kvadratnih na placu od 11 ari. Sastoji se od dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom, odvojene spavaće sobe i terase. Prodaje se nameštena, ima struju i podove od granitne keramike.