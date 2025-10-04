Slušaj vest

Stigao je u srpske apoteke - lek koji svet već naziva čudom u borbi protiv gojaznosti. Vigovi - nada, spasenje ili samo skupa iluzija? U drugom satu o tome - da li je ovo kraj gojaznosti ili početak novih problema?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": dr Srđa Popović, endokrinolog, prof. dr Olga Vasović, endokrinolog, Anja Anđelić pevačica i Milena Šekularac, pedagog i psihoterapeut.

Olga Vasović Foto: Kurir Televizija

- To je intovativni lek za kojim je žudela čitava populcija, gojaznost jeste jedna velika epidemija i ovaj lek u saradnji sa drugim inovativnim lekovima je veoma bitna stvar. Ne postoji čarobna pilula koja će promeniti način života. Lek je samo pomoćno sredstvo pomoću kog prilagođavaju svoj način život. Svi su ti pacijenti već na iscrpljenju svojih snaga u smislu gubitka telesne težine - kaže Vasović i dodaje:

- Ovaj lek im je motivacija i preko njega dobijaju motivaciju da žive zdravije i promene stil života. Realno se smrša 20% početne telesne težine, ali smo do sada imali samo Ozembik koji se odlično pokazao u lečenju dijabetesa. Ali oni pacijenti koji ne promene način života ne mogu da vide mršavljnje. Što se tiče cene, pacijenti koji imaju problem su spremni da plate i izdvoje taj novac. Smanjenjem telesne težine vi smanjujete lipide, krvi pritisak, masti, to su sve benefiti od kojih ne možemo da pobegnemo.

Srđa Popović Foto: Kurir Televizija

Nus pojave Vigova

- To su lekovi koji su produkt inkretina, to je hormon koji je nađen u c ćelijama tankog i dvanestopalačnog creva. Vigovi je lek koji je namenjen samo sa osobama sa viškom kilograma, ne sa gojaznim ljudima koji imaju problem. Detaljne studije su isključile Ozeting kao uzročnika oštećenja očnog nerva. Te studije su dokazale da je ta briga prošla, ali i dalje ne znamo da li Vigovi mogu da dovedu do oslepljenja. Za sada, osim gastro tegoba (mučnine, povraćanja, dijareja), nema drugih. Naravno, svako mora da se posavetuje sa lekarom pre korišćenja leka - rekao je Popović.

Jedna od najatraktivnijih pevačica, Anja Anđelić, našla se u centru pažnje zbog svoje drastične promene, kada je smršala čak 60 kilograma. Ona se odlučila za operaciju želudca, nakon čega je kilograme i izgubila.

Anja Anđelić Foto: Kurir Televizija

- Dosta komuniciram sa ženama koje imaju problem, a one sve češće razmišljaju da posegnu za ovakvim stvarima. Ja sam na kraju uradila operaciju želudca a od ada održavam kilažu do sada. Pokušala sam prirodno da skinem kilograme, ali mi nije uspevalo. Ja sada treniram pet puta nedeljno, promenilo mi se razmišljanje i čitav život. Najveća motivacija su rezultati koje primetim u ogledalo. Godinu ipo dana je trajalo moje mršavljanje. Ja nisam bila gojazna oduvek, nedostajala mi je mršavija verzija sebe.

Adekvatan motiv za mršavljenje mora da bude zdravlje

Šekularac kaže da se u modernom društvu sve više nameću obrasci po kojima devojke "moraju" da izgledaju i da se ponašaju:

- Mnoge tablete mogu da promene osećaj sitosti, ali ne mogu da promene osećaj u sopstvenoj koži. Mi smo svedoci imperativa lepote i večne mladosti, i čini mi se da je to neka vrsta nasilja gde nam je konstatno nameće imperativ kako da izgledamo. Nikada se ne pitamo zašto moramo da izgledamo baš tako. Treba da postoji neki udruženi pristup psihološkog i fizičkog dela. To je neki štit koji osoba ima od nekih emocionalnih povreda, ako se mi ne bavimo uzrocima, onda nismo napravili pravu stvar.

Milena Šekularac Foto: Kurir Televizija

- Adekvatan motiv za mršavljenje bi bio naše zdravlje. Klijenti najčešće žude za savršenim izgledom, ali nije samo zadovoljenje fizičke gladi, nego i emocionalne. Hrana je slast i strast koja ulazi na usta, emotivna glad može da se zadovolji kroz unos hrane. Kultura bavljenja sportom kod nas nije mnogo rasprostranjena.

