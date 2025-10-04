Slušaj vest

Magdalena Nenadović (25) iz Lajkovca živi život koji deluje kao holivudski film. Ona je glavna stjuardesa na luksuznim jahtama i radila je za osnivača Fejsbuka Marka Zakerberga, vladara Dubaija, za šeike i princeze sa Bliskog istoka, slavne sportiste, estradne ličnosti i biznismene, pa i predsednika jedne naše susedne države.

Putovala je svetom, zavirila u svet luksuza i ekstravagancije, a za Kurir otkriva kako žive najbogatiji ljudi na svetu i šta se krije iza osmeha sa palube!

Magdalena je odlično upoznala milijardere i njihov način života Foto: Privatna arhiva

- Da bi se neko bavio ovim poslom mora da ima jake živce i puno strpljenja. Mora biti spreman na odricanja. Odričete se porodice, svoje zemlje, prijatelja, ostavljate sve iza sebe i odlazite u beli svet gde vas čeka haos - započinje ona priču za Kurir.

Magdalena ovaj posao radi već šest godina, a sve je počelo kada ju je sestra, koja takođe radi na jahtama, pozvala da joj se pridruži. Imala je svega 19 godina i mnogo neodgovorenih pitanja, ali ljubav prema putovanjima prevagnula je nad strahom. Posle mesec dana skupljanja papira - ušla je u svet koji nije ni znala da postoji.

- Svi gosti na jahtama su milijarderi. Poznati pevači, glumci, biznismeni, fudbaleri... Svako koga vidite na TV ima svoju jahtu ili iznajmljuje kada mu je potrebno. Ko god poseduje jahtu, ima menadžment koji vodi celu jahtu, zapošljava posadu - kaže ona.

Dva tipa milijardera Kao glavna stjuardesa, Magdalena danas upravlja posadom, pravi smene i vodi računa da sve funkcioniše besprekorno . Rad sa bogatima naučio ju je da ih prepozna u dve jasne kategorije.

Bogate deli u dve kategorije Foto: Privatna arhiva

- Prvi tip su ljudi koji su rođeni bogati, kojima su mama i tata sve kupili, dali na tacni. Takvi ne znaju da cene ništa i najčešće su bahati i bezobrazni prema posadi. Drugi tip ljudi su oni što su sve sami stekli, počeli od nule i stvorili milione. Oni uvek cene rad, poštuju druge, ponašaju se kulturno - kaže Magdalena.

Zahvaljući poslu, Magdalena ja posetila razna mesta, od Emirata, do Egipta, Saudijske Arabije, Turske, Grčke, Italije, Španije... Doživela je mnoge nezaboravne trenutke, ali povremeno je doživljala i neprijatne situacije.

Iako deluje idealno, smene nekad traju i po 18 sati Foto: Privatna arhiva

- Jedan period sam spavala na podu jer je ostala posada uzela sve sobe, a ja sam u tom trneutku bila najmlađa. Pamtim tešku svađu sa pijanim kuvarom, ali i gosta koji se ispovraćao po celoj sobi...

Bilo je i događaja koje pamti sa osmehom:

- Najluđa stvar koja mi se desila na poslu, je kada je vlasnik jahte organizovao igru obaranja ruku. Svako ko pobedi dobije 200 evra bakšiš. Pobedila sam tri puta i novac podelila sa koleginicom koja je izgubila u igri.

Tražili da se jahta parfimiše na 30 minuta Magdalena je u svojoj karijeri imala i dosta neobičnih zahteva od svojih gostiju. - Bilo ih je previše. Jedan od njih je bio sladoled od belog luka, potom kafa i sok od pomorandže da se pomešaju u šolji... Jedan vlasnik jahte je poslao helikopter do svog omiljenog restorana da mu donesu burger, a jedan je tražio da se jahta prska parfemom na svakih 30 minuta i tačno je u sat gledao da ne zakasnim - priseća se Magdalena.

Na prvi pogled sve deluje savršeno - kristalno plavo more, skupocene kabine, privatni kuvari, šampanjac u svitanje. Ali sezona je često bez odmora, bez sna i bez prestanka. Smene neretko traju i po 18 sati. Dolazi do umora, svađa među posadom, nostalgije za domom...

- Prednosti ovog posla su što putujete po svetu, upoznajete ljude, stvarate kontakte, imate priliku da živite sa najpoznatijim ljudima ovog sveta. Mane su te što ste daleko od porodice, odričete se nekog svog života, živite sa desetak osoba u malom prostoru.

1/6 Vidi galeriju Kada je na moru Magdaleni najviše nedostaje mamina kuhinja Foto: Privatna arhiva

Desi se da plovimo i 30 dana bez stajanja. More bude toliko nemirno da se spremamo i na ono najgore. Sezona traje 5-6 meseci i za to vreme izolovani smo od sveta, zatvoreni na moru. Ima dana kada uhvatimo sat vremena da izađemo na kafu ili prošetamo, ali jako retko.

Ali, sve se to naravno, kaže, isplati jer se plate za početnike kreću od 3.000 evra mesečno, a tu je i pozamašni bakšiš.

- Oni sa iskustvom i boljom pozicijom imaju platu i veću od 4.000 evra, a za otprilike sedam dana se dobije 3.500-4.000 evra bakšisa po osobi - objašnjava.

Najveća jahta bila 92 metara Svaka jahta je, kaže Magdalenam luksuzna na svoj način. Najveća na kojoj je radila bila je 92 metra. - Cena jahte da se iznajmi zavisi od veličine, destinacije, vlasnika, godina proizvodnje... Da biste proveli sedam dana na jahti od 90 metara potrebno vam je najmanje 600.000 evra, na jahti od 50 m - od oko 250.000 evra. Pored toga imate i dodatne troškove kao što su gorivo, mesto u luci, mesto na sidru, agencija, hrana... - kaže Magdalena koja je napisala priručnik "Iza osmeha na jahti" u kojem je detaljno objasnila kako doći do ovog posla i dala sve bitne savete za rad na brodu.

Magdalena trenutno radi na privatnoj jahti od 47 metara Foto: Privatna arhiva

Magdalena trenutno radi na privatnoj jahti od 47 metara sa 13 članova posade i 12 gostiju. Plovi po Francuskoj, Italiji i Grčkoj. Svaki dan nosi novo sidrište, novu obalu, novi izazov. Najviše joj nedostaje mamina hrana, porodica i prijatelji. Priznaje da već godinama razmišlja da prestane, ali još nije vreme.