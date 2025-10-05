Slušaj vest

Mnogi roditelji ovih dana sa nevericom gledaju u ponude za đačke ekskurzije i rekreativne nastave. Iako su cene već sada bezobrazno visoke, očekuje se da na proleće budu još veće - jer, kako kažu upućeni, đačka putovanja svake godine poskupljuju i do 10 odsto!

S obzirom da jednodnevni izleti već sada koštaju oko 7.000 dinara, a maturske ekskurzije idu do čak 90.000 dinara, oni se sa revoltom pitaju kada su tačno đačka putovanja postala luksuz i gde je - kraj poskupljenjima?!

Jednodnevni izleti po Srbiji koštaju oko 7.000 dinara Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Dobili smo ponudu za ekskurziju koja podrazumeva krstarenje Dunavom, obilazak Lepenskog vira, Golubačke tvrđave... Spava se dve noći u Kladovu, a cena je, pa neverovatnih 30.000 dinara! Ne kažem da nije lepo osmišljeno, ali da li je realno da dvodnevni izlet po Srbiji košta kao deset dana u Grckoj?! - pita se ogorčena mama učenice jedne novosadske srednje škole koja sa zebnjom iščekuje i ponudu za ekskurziju za drugu ćerku koja je još u osnovnoj školi.

Putovanja po Srbiji

Sličnih primeri ima na pretek. Ekskurzija u novembru za osmake iz Beograda, a koja obuhvata obilazak Ravanice, Niša, Đavolje varoši, Prolom banje i Kruševca, za samo dva noćenja košta - 28.000 dinara.

Čak 21.600 dinara košta dva noćenja na Divčibarima sa posetom Tršiću, Valjevu i Mionici. Roditelji učenika drugog razreda jedne beogradske osnovne škole platiće 38.700 dinara šest noćenja u Orašcu. Jednodnevni izleti iz Beograda do Topole ili Rudnika takođe koštaju oko 7.000 dinara.

Čak 21.600 dinara košta dva noćenja na Divčibarima Foto: Shutterstock, Vladimir Šporčić

Maturanti iz Svilajnca krenuće put Italije i Azurne obale gde će provesti svoju sedmodnevnu ekskurziju, a to će ih koštati 56.800 dinara. Međutim, druge maturske eskurzije za srednjoškolce koštaju i do 90.000 dinara, pa i više.

Podrazumeva se, da uz ovu astronomsku cenu aranžmana, roditelji imaju i troškove pripreme za ekskurziju, kao i džeparca, te neki roditelji uzimaju i kredite kako bi to platili i kako se njihovo dete ne bi izdvajalo.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola kaže za Kurir da su mnogi roditelji s pravom ogorčeni cenama ekskurzija.

Milorad Antić kaže da su mnogi roditelji s pravom ogorčeni cenama ekskurzija. Foto: Kurir Televizija

- Na cene utiču nepotrebni troškovi - smeštaj u jednokrevetnim i dvokretnim sobama, iako je za decu korisnije da ih ima više - petoro, šestoro, zbog druženja i socijalizacije. Umesto autobusa, može se ići i vozom - to je deci zanimljivo, a i jeftinije je. Nerealne su i dnevnice nastavnicima - za nekoliko dana oni zarade i jednu do dve plate, a ionako primaju svoju zaradu - kaže Antić dodajući da ekskurzije ovakve kakve jesu ne bi bilo šteta ni ukinuti jer nemaju poentu:

- Trabalo bi da bude edukativne, da deca nešto nauče, steknu neka znanja. Umesto toga, sve se često svede na provod i izlaske.

Još skuplje na proleće

Zoran Serder, član UO Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) objašnjava za Kurir da će naredna poskupljenja uslediti na proleće, jer su jesenje ekskurzije već ugovorene kroz javne nabavke.

Čak 12 vozača nije smelo da vozi decu zbog alkohola Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka ove godine organizovane su 6.663 đačke ekskurzije u Srbiji. Pregledan je 9.151 autobus, od čega je njih 11 bilo neispravno. Čak 27 vozača je, kako navodi RTS, isključeno, 10 njih bilo je pod dejstvom alkohola, a 17 bez važećih dokumenata. U Beogradu je u prethodnih devet meseci bilo 1.885 đačkih putovanja, pregledan je 2.921 autobus, a 12 vozača nije smelo da vozi decu - zbog pozitivnog alko-testa ili nevažećih dokumenata.

Ima prostora da ekskurzije budu jeftinije, kaže Serdar Foto: Privatna Arhiva

- Ekskurzije u proseku poskupljuju dva puta godišnje - tri do pet odsto je povećanje između proleća i jeseni i oko pet odsto je između jeseni i proleća. U proseku je to od šest do osam odsto godišnje, retko 10. Do poskupljenja dolazi jer poskupljuju svi segmenti javnih nabavki, posebno kada su u pitanju putovanja u inostranstvo. Rastu troškovi prevoza - dnevnice vozačima, gorivo, tehnički pregledi... I hoteli svake godine dižu cene po nekoliko evra posebno tamo gde je veća potražnja, kao što je na primer slučaj u Italiji, Grčkoj, i na destinacijama - Prag, Budimpešta, Beč. Sve je to povezano i sve se odražava na budžet roditelja - kaže Serdar dodajući da se sa razlogom roditelji žale da su cene previsoke, ali da je zabluda da agencije zarađuju puno para od ekskurzija. To je svega, kako kaže, od 5 do 10 odsto cene aranžmana.

Ipak, ima prostora da ekskurzije budu jeftinije.

- Mogla bi da se izbace gratis putovanja koje zapravo ne plaća agencija već roditelji. A ušteda bi mogla da se napravi i kada bi se izmenio zakon o finansijama i kada bi škole isplaćivale dnevnice profesorima. U tom slučaju porez je samo 10 odsto, a kada to radi agencija onda je to 56,25 odsto ukupne sume - zaključuje Serdar.