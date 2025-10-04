Slušaj vest

Klasičan balet, kao jedinstven spoj fizičke vežbe i umetnosti po pravilu predstavlja aktivnost koja se vezuje uz mlada tela i mlade godine. A da li ste znali da je u Beogradu balet dostupan i onima koji su te godine odavno ostavili za sobom.

Od prošle sezone u Ustanovi kulture Božidarac organizuju se rekreativni časovi baleta za seniore. Odziv je veliki, napominje Drina Pešić, balerina i članica baleta Narodnog pozorišta, koja vodi časove i prenosi sva svoja znanja zainteresovanim damama. Muškaraca trenutno nema, ali je prošle godine jedan ipak pohađao nekoliko časova:

Drina Pešić Foto: Kurir Televizija

- To su vežbe koje su prilagođene tom uzrastu, tom dobu. Mi profesionalni igrači koji radimo sa decom uzrasta od 3-4 godine, logično je da to moramo da prilagodimo i njima, a isto tako i ovom dobu i seniorima. To su vežbe istezanja, zagrevanja, ali uz učenje tih nekih osnovnih baletskih pokreta, naravno radimo i koreografije, bilo bi dosadno da samo vežbamo, a da nema igre. Ima zaista žena, gospodina koja jako dobro, kako bih to rekla, skidaju te pokrete i da se vidi, čak se nikada nisu, ja ih pitam jeste li vi nekada bili na baletu, nekada, ne nisam, nisam nikada bila, što se vidi da neko stvarno sa lakoćom nekako kopira te moje pokrete. To su žene koje su imale svoje karijere, koje su se bavile raznim profesijama - ispričala je Pešić.

Odlazak u penziju i prestanak aktivnog profesionalnog rada ne znači kraj životnim aktivnostima. Slažu se ove dame koje svakog četvrtka od 12 sati uče nove pokrete, rade na svom samopouzdanju i održavanju svoje fizičke forme, ali i stanja uma.

Foto: Kurir Televizija

- Naučili smo špansku igru, učili smo rusku igru, čardaš i treći čin Labudovog jezera, znači to je nešto fantastično, to je jedna lepa rekreacija, ali i ti pokreti nama mnogo znače. Treba dosta vremena, baletske figure nisu jednostavne, a najsrećniji ste kad vi to postignete i kad se vidite u ogledalu da u ovim godinama možete nešto i da ostvarite - istakla je Suzana Pajić.

Jedna od najstarijih balerina u ovoj grupi je Nada Debeljački i ima 75 godina, ali njena energija, volja i želja za igrom je nikad jača:

Foto: Kurir Televizija

- Ja mogu da posvedočim da posle 65. godine se ne broje godine, nego samo blagoslovi i dobri događaji, dobre radnje, dobro raspoloženje. Tako da na nas, odnosno ovo je rekreativni balet, nama Buđi Daras i Drina omogućavaju da učestvujemo u tom rekreativnom baletu. Ja volim sve. Zato što je to primereno našem dobu i našoj fizičkoj spremnosti, a volim sve zato što je to proces učenja. Jer za nas je važno u ovim godinama i da učimo

Istina je da je balet igra mladih, ali se svakako može približiti i predstaviti seniorima, koji i u poznim godinama, kroz pokret, muziku i gracioznost.

Časovi baleta za stariju populaciju u ustanovi kulture Božidarac! Energija najstarije balerine (75) dokazuje da su godine samo broj Izvor: Kurir televizija

