Zašto se na Balkanu svadbe završavaju kao akcioni filmovi? Umesto da mlada plače od sreće, često plače od tuge a polovina svatova završi sa "šljivom" ispod oka. Da li je do rakije, do balkanskih gena, ili do toga što kod nas emocije nemaju sredinu ili pevamo iz sveg glasa ili se bijemo do krvi?

U svetu svadba znači ljubav, torta i ples, a kod nas često znači: kum protiv pobratima, stric protiv ujaka, a muzika svira kao u čuvenoj sceni dok tone "Titanik" kao da se ništa ne dešava, dok okolo lete čaše i tanjiri, "a srča do kolena"...Da li je to naš folklor, mentalitet ili čista neumerenost?

Zli pevač Lazović Foto: Kurir Televizija

- Imao sam na svadbama razne varijante. Na jednoj svadbi sam zaspao, pa su me tražili svatovi. Svadbe su uvek visoki rizik pogotovo. Najviše se ljute oni koji učestvuju u tučama. Oni nalažu da se muzika nastavi. Muzika je najvažnija, ti si tu da zabaviš te ljude. Pevaj bilo koje žanrove, ali ih zabavi. Moraš da priđeš i komšiji i starom svatu, majci. Moraš biti koncentrisan na sve njih. To je ključna stvar - kaže Zli pevač.

Psiholog Mašović ističe alkohol kao glavnog krivca za obračune:

- To je ta alkoholna kriva. Ona kreće od toga da se popije malo, kako bi se opustio neko, onda počinjem da mrzim i kreće tuča. Ljudi bi trebalo da se ograniče kada osete da kreće agresija. Rakija i kratka pića obično teraju na agresiju. Naše društvo je uvek iz krajnosti u krajnost. To je to gomilanje stresa. Ovo je uobičajeno svuda. Suština je da je muzikavrlo bitna. Kada stane muzika, onda kreće haos - kaže Mašović.

Željko Mašović Foto: Kurir Televizija

Romske svadbe i novac

- Najviše na romskim svadbama ima tuča i prepirki. Moja drugarica je pevala na svadbi u Italiji i od samog početka je primetila da je mlada čudno gleda. U jednom momentu je mladoženja njoj rekao da mu se sviđa godinama i da moraju da pobegnu sa svadbe. Mladin otac je rekao da će ih sve pobiti ako do toga dođe. Pevačica se spakovala i pobegla sa svadbe. Na romskim veseljima se najviše maltretira muzika. Meni je to robovlasništvo - kaže Milošević.

- Na jednoj svadbi je mladoženjin otac pitao da se proveri koliko je njegov rođak u kovertu stavio novca. Mladoženjin otac je tom čoveku odneo 1000 maraka i očekivao je isto zauzvrat. Ali, kada je otvorio, video je da ima 500 maraka. Kod njega je pravo otišao da se obračunaju. Tu ispadne najveći haos.

Dejan Bajunović Foto: Kurir Televizija

Bajunović opisuje kako izgledaju nesuglasice između rodbine:

- Na romskim veseljima su veliki bakšiši i muzika radi da odradi to. Tu se napravi garancija, domaćin garantuje da će biti 100.000 evra bakšiša. Te tuče prelaze kao neki deo folklora kod nas. Obično se svađa rodbina zbog nekih davnih nesuglasica koje nisu rešene. Na primer zbog nekoliko ari placa i tako dalje. Veoma je važno da porodice sa obe strane budu sličnog mentaliteta i da ne udaraju kontru - kaže Bajunović.

