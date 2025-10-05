Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će u Srbiji danas tokom jutra biti hladno, posebno na jugu i jugoistoku zemlje, gde se lokalno očekuje slab prizemni mraz.

Tokom dana predviđa se postepeno naoblačenje koje će stizati sa severozapada. Kiša će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a popodne i uveče proširiće se i na ostatak zemlje, uz povremene pljuskove. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će na jugu i istoku duvati uglavnom iz južnih pravaca, a u planinskim predelima povremeno i jače. Jutarnja temperatura biće od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevna između 13 i 19 stepeni.

U Beogradu se ujutro očekuje hladno vreme uz prestanak padavina, a u toku dana pretežno oblačno. Nova kiša moguća je kasnije popodne i u večernjim časovima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se temperatura kretati od oko 9 stepeni ujutru do približno 15 tokom dana.

Biometeorološka prognoza Očekuju se nešto povolјnije biometeorološke prilike. Ipak, oprez se savetuje osobama sa labilnim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i smanjenja radne sposobnosti. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez.

Prema prognozi za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice pa do 12. oktobra, očekuje se uglavnom oblačno vreme uz povremenu kišu, koja će se u sredu zadržati još ponegde na jugu i istoku. Nakon toga sledi period suvog i toplijeg vremena sa dužim sunčanim intervalima, kada će dnevna temperatura u većini krajeva iznositi od 17 do 20 stepeni. Krajem sedmice, u petak uveče na severu, a tokom vikenda i u ostatku zemlje, ponovo će uslediti naoblačenje sa kišom i padom temperature.