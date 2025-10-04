Slušaj vest

gde se nalazi prvi spomenik Gvozdenom puku, koji je proneo slavu srpske vojske, a podigli su ga seljani.

Ni sneg, koji je neprestano vejao, ni mraz nisu omeli potomka onih koji su predvodili Srbiju u dva balkanska i Prvom svetskom ratu da oda počast junacima. Nakon pomena za sve koji su položili život u borbi za slobodu Srbije, princ Filip je uz vojne počasti položio venac u ime Karađorđevića.

- Kao potomak vrhovnog komandanta slavne srpske vojske u Velikom ratu, regenta, a kasnije i kralja Aleksandra I, imao sam čast da u ime kraljevske porodice Karađorđević odam počast div-junacima naše slobode i njihovim potomcima, koji čuvaju njihovu slavu - poručio je princ Filip, a saopštio njegov kabinet.

Ponosan je što je "prvi Karađorđević koji je posetio ovo veličanstveno mesto na 940 metara nadmorske visine, gde se i danas oseća duh hrabrosti i žrtve".

- Dragi moji Topličani, potomci članova legendarnog Gvozdenog puka, stojim pred vama kao ponosni potomak vrhovnog komandanta, ratnog druga vaših slavnih predaka, ali ponizan pred zaostavštinom koju su nam ostavili. On ih je zvao div-junacima jer njihova dela prevazilaze ljudske mogućnosti, a naziv gvozdeni dao im je neprijatelj. Ima li većeg priznanja! - kazao je princ Filip, pa istakao:

- Naše je da se sećamo njihovih dela, ali i načina na koji su živeli. Najmanje što možemo da uradimo jeste da učimo decu kako se poštuje i voli otadžbina - u svakom času, svakom danu i svakom delu. Sloboda koju su krvlju oteli od silnih nije nešto sa čime se igra, njihov zavet nas opominje. Dragi moji Topličani, u tom svetom delu računam na vas, kao što su moji preci uvek računali. Živela Srbija!"

Života Jevremović Za princa rakija i vunene čarape Života Jevremović, koji je sa saborcima iz udruženja podigao spomen-kompleks, i koji ga i održava sa suprugom Nadom, ističe da je svoj krug zatvorio jer je dočekao da jedan Karađorđević dođe u njegovo rodno Igrište i oda počast slavnom Gvozdenom puku. - Izuzetna čast nam je bila da ugostimo princa Filipa i princezu Danicu. Kao i svaki dobar domaćin, princu sam poklonio domaću rakiju, ali i vezene pletene čarape. I poželeo mu da ih iscepa dolazeći na Igrište - kaže za Kurir Jevremović, dodajući da im je sam Bog juče poslao mećavu da vide kako je bilo našim precima koji su prošli Albansku golgotu.

Na svečanosti u Igrištu bili su predstavnici Vojske Srbije, SPC, Opštine Kuršumlija, udruženja boraca i građana, potomci ratnih heroja i brojni građani. Učenici iz Kuršumlije izveli su recitacije, a nastupili su i Omladinsko kulturno-umetničko društvo "Bata Lacković" i hor Gimnazije Kuršumlija. Usledio je obilazak spomen-sobe posvećene junacima Gvozdenog puka iz Toplice, u kojoj se nalaze fotografije i autentični predmeti iz balkanskih ratova i Prvog svetskog rata.

- Spomenik i spomen-soba u Igrištu podignuti su zahvaljujući velikom entuzijazmu Živote Jevremovića i uz podršku njegove supruge Nade. Oni su uložili ogroman trud da se stvori dostojno mesto sećanja na naše pretke, junake Velikog rata - saopštio je Kraljevski dvor.

Podsetio je dvor i na istorijski momenat - kralj Aleksandar I upravo je u ovom kraju imao jedno od poslednjih javnih pojavljivanja pre atentata u Marselju - 9. septembra 1934. s patrijarhom Varnavom je u Prokuplju otkrio spomenik Topličanima palim u ratovima 1912-1918.

- Šumadijska Srbija, niknuvši iz Karađorđevog ustanka, stvorila je svojom krvlju i slobodnu Toplicu. A nova Toplica, dostojna postojbina Toplice Milana i Kosančić Ivana, starog Jug-Bogdana i njegovih devet Jugovića, osvetlila je obraz i sebi i svojoj zemlji kada je kucnuo sudnji čas da se i druga neoslobođena braća oslobađaju. Njen Drugi puk, legendarni Gvozdeni puk, proneo je njeno ime daleko i blistavo, to i ovom prilikom ističem kao vaš vrhovni komandant. Sve će to pokolenjima pričati ovaj spomenik. A strancima će reći još i to da protiv svakog zavojevanja koje ide preko nacionalnih i etnografskih granica duša naroda daje otpor vazda i u svim prilikama... - rekao je tada kralj Aleksandar I , a prenela Politika.