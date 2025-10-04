Slušaj vest

Emisija "Sa Žikom po Srbiji" obišla je Topolu. Prostire se u podnožju brda Oplenac na 80 km od Beograda. Okružena je dolinom Kamenice, dolinom Jasenice, Oplencom i njegovom listopadno - četinarskom šumom.

Kralj Petar I Karađorđević je na Oplencu podigao zadužbinu crkvu Svetog Đorđa u kojoj su grobovi umrlih članova dinastije Karađorđević a gradnja je trajala od 1910. do 1930. godine a oko nje su izgrađeni u parkovskom prostoru Petrova kuća, kao stan za sveštenika, Kraljeva i Kraljičina vila i Zadužbinski dom, sadašnji hotel:

Danas je na mestu Petrove kuće muzej galerija. Kustos Marija Orčić je za Kurir televiziju objasnila šta muzej čuva za posetioce:

- Ovde je živeo kralj Petar I Karađorđević dok se gradila porodična grobnica, i on je ovde bio od 1912. do jeseni 1915. godine. Kuća se u zvaničnim spisima vodila i kao kraljev dvor. Danas se u kući kralja organizuju izložbe, uglavnom posvećene vladarima iz porodice Karađorđević. Trenutna izložba koja je postavljena u kući posvećena je kralju Aleksandru I. Otvorena je prošle godine, 9. oktobra, kada je navršeno 90 godina od kraljevog ubistva u Marseju - rekla je Opačić.

Kuću je kralj Petar sazidao kako bi mogao da prati izgradnju muzeja na Oplencu:

- Osnovna namena ove kuće bila je za stanovanje sveštenika. Kada je kuća bila završena, umesto sveštenika, uselio se lično kralj. Jako mu se dopala jer je imala pogled na hram. Finansiranje hrama išlo je iz ličnih sredstava kralja Petra. Mauzolej je bio životni san kralja Petra, tako da je želeo da učestvuje više u samom procesu gradnje, i to je razlog što se on u toj kući nastanio, a ne sveštenik za koga je kuća bila namenjena – kaže Nikola Lalić i dodaje:

Nikola Lalić Foto: Kurir Televizija

- Mauzolej se gradio 20 godina, od 1910. do 1930. godine. Početak gradnje je 1. maj a završetak unutrašnje dekoracije nakon 10 godina. Mauzolej ima dva ktitora, to su kralj Petar i njegov sin Aleksandar. Nastaje zapravo po još starijoj ideji oca kralja Petra, kneza Aleksandra. On je želeo da svi članovi porodice počivaju ovde u Topoli. Za svog života nije imao prilike da ideju pretoči u delo, tako da se Petar odmah dao u ostvarenje očeve ideje koja postaje njegov san.

Hotel u Oplencu Foto: Kurir Televizija

Marija Blagojević objasnila je za Kurir televiziju da je hotel jedan od najvećih turističkih destinacija u okolini, samim tim što se nalazi u samom Oplencu:

- Gosti koji dolaze u obilazak, obavezno odsedaju u našem hotelu. On je sagrađen još 1934. godine i zadržao je svoju namenu. Raspolažemo sa 38 smeštajnih jedinica, imamo spa centar, aprno kupatilo i saunu. Imamo i seminar salu. Ljudi vole da sede u bašti tokom leta i ona je sigurno najlepša u Topoli i šioj okolini. Tu je i centar događanja, trenutno imamo decu iz dijaspore koja su kod nas u kampu.

