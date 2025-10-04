ZA 650 DINARA DOBIO STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Izvučeni dobitnici u trećem krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Treće izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" održano je na Prvom programu RTS-a.
Automobil "fijat grande panda"
Glumica Jelena Gavrilović izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda" modela.
Srećni dobitnik je Bojana Vujsić iz Kragujevca. Račun je platila 978 dinara.
Drugi automobil dobio Gabor Bodor
Gabor Bodor iz Bačke Palanke je za iznos od 2.987 dinara takođe dobio automobil.
Stan ide u ruke Daneta Žigića
Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Daneta Žigića, za račun od 650 dinara koji je uplaćen u Novom Sadu.
Nagradni fond u ovom ciklusu obuhvata pet stanova i deset automobila, i to pet hibridnih i pet električnih modela. Stanovi koji će biti podeljeni nalaze se u Beogradu, u naselju "Zemunske kapije", i svi su trosobni dupleksi od po 91 kvadrat.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.