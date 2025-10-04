Slušaj vest

Treće izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" održano je na Prvom programu RTS-a.

Foto: Printscreen/RTS

Automobil "fijat grande panda"

Glumica Jelena Gavrilović izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda" modela.

Srećni dobitnik je Bojana Vujsić iz Kragujevca. Račun je platila 978 dinara.

Foto: Printscreen/RTS

Drugi automobil dobio Gabor Bodor

Gabor Bodor iz Bačke Palanke je za iznos od 2.987 dinara takođe dobio automobil.

Foto: Printscreen/RTS

Stan ide u ruke Daneta Žigića

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Daneta Žigića, za račun od 650 dinara koji je uplaćen u Novom Sadu.

Foto: RTS

Nagradni fond u ovom ciklusu obuhvata pet stanova i deset automobila, i to pet hibridnih i pet električnih modela. Stanovi koji će biti podeljeni nalaze se u Beogradu, u naselju "Zemunske kapije", i svi su trosobni dupleksi od po 91 kvadrat.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.