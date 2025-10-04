Slušaj vest

Nakon današnjeg smanjenja oblačnosti, u Srbiji se očekuje promenljivo vreme narednih dana, sa lokalnim pojavama prizemnog mraza, kiše i pljuskova, dok će sredinom nedelje uslediti stabilizacija i topliji periodi sa sunčanim intervalima.

U subotu popodne, u većem delu Srbije zabeleženo je postepeno smanjenje oblačnosti i razvedravanje. Vetar je slab do umeren, južnog i jugoistočnog pravca.

Međutim, kako najavljuje RHMZ večeras se sa severozapada očekuje novo naoblačenje, dok će u Vojvodini tokom noći ka nedelji mestimično padati kiša, uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

U nedelju ujutru biće hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza, najavljuje RHMZ. Tokom dana postepeno će se naoblačiti sa severozapada – ujutru i pre podne kiša se očekuje na severu i zapadu, dok će popodne i uveče pljuskovi biti mogući i u ostalim krajevima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, dok će na jugu i istoku duvati južni, povremeno jak u planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9 °C, dok će najviša biti između 13 i 19 °C.

Početkom naredne nedelje, pretežno oblačno vreme nastavlja se uz lokalne padavine, posebno u ponedeljak i utorak, dok se sredinom sedmice očekuje prestanak kiše, stabilnije vreme i topliji period sa dužim sunčanim intervalima.

U većini mesta dnevne temperature će se kretati od 17 do 20 °C. Krajem nedelje, ponovo se očekuje novo naoblačenje sa kišom i padom temperatura, prvo na severu, a zatim i u ostalim delovima zemlje, stoji u najavi RHMZ.