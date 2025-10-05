Slušaj vest

Snežne padavine izazvale su odrone i oborile drveće na deonicama u planinskim predelima pa se saobraćaj odvija sporije nego inače, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je nakon uklanjanja stabala i grana sa kolovoza uspostavljen na putevima Ćurkovica - Strezimirovce, Crna Trava - Ribarci, Studena - Donji Stajevac i Ribarci - Karmanica.

Kolovoz je mokar i zbog kiše pa se vozačima savetuje da budu pažljiviji i drže veće ostojanje.

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju oko sat na izlazu iz Srbije.