Snežne padavine izazvale su odrone i oborile drveće na deonicama u planinskim predelima pa se saobraćaj odvija sporije nego inače, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je nakon uklanjanja stabala i grana sa kolovoza uspostavljen na putevima Ćurkovica - Strezimirovce, Crna Trava - Ribarci, Studena - Donji Stajevac i Ribarci - Karmanica.

Kolovoz je mokar i zbog kiše pa se vozačima savetuje da budu pažljiviji i drže veće ostojanje.

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju oko sat na izlazu iz Srbije.

Kurir.rs/Beta

