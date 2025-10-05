Društvo
Sneg izazvao odrone i oborio drveće! Oglasio se AMSS: Saobraćaj ponovo uspostavljen nakon uklanjanja stabala i grana, a vozačima se savetuje da voze oprezno
Snežne padavine izazvale su odrone i oborile drveće na deonicama u planinskim predelima pa se saobraćaj odvija sporije nego inače, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Saobraćaj je nakon uklanjanja stabala i grana sa kolovoza uspostavljen na putevima Ćurkovica - Strezimirovce, Crna Trava - Ribarci, Studena - Donji Stajevac i Ribarci - Karmanica.
Kolovoz je mokar i zbog kiše pa se vozačima savetuje da budu pažljiviji i drže veće ostojanje.
Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju oko sat na izlazu iz Srbije.
Kurir.rs/Beta
