Kao što njen otac do samog kraja nije odustao od borbe, ni onda kada je bilo najteže, tako ni ona nikada nije odustala od borbe za oca - čoveka koji je zaslužio zahvalnost za sve što je uradio.

To znači da bi i njoj, jednoj hrabroj Mariji, trebalo da se zahvalimo što nije odustala i nije ostavila oca da se sam bori. Marija je ušla u birokrastku borbu kao što je njen otac nekada davno ušao u borbu za Srbiju.

Marija Pavković je pozvana u večerašnju emisiju, kako bismo joj ovim putem izrazili zahvalnost što je posle 20 godina dovela časnog srpskog oficira, generala Nebojšu Pavkovića nazad u otadžbinu.

Hvala, Marija, i dobrodošli u Neispričano.