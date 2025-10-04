Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski družila se danas sa narodom na Zboru Krajišnika u Kovilovu.

Koliko je dan bio veseo i pun ljubavi, govori i to da je ministarka u jednom trenutku i zapevala.

“Milice kćeri, tatino blago
biće mi drago, biće mi drago
da odeš sa mnom na jedna vrata
da vidiš gdje se rodio tata

Milice moja, srce iz grudi
vidjećeš zoru s Dinare rudi
napij se vode sa hladnog vrela
igraj se nasred tatinog sela”, stihovi su pesme “Milice kćeri”, koja se danas orila u Kovilovu.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu koji je objavila:

