Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski družila se danas sa narodom na Zboru Krajišnika u Kovilovu.

Koliko je dan bio veseo i pun ljubavi, govori i to da je ministarka u jednom trenutku i zapevala.

“Milice kćeri, tatino blago

biće mi drago, biće mi drago

da odeš sa mnom na jedna vrata

da vidiš gdje se rodio tata

Milice moja, srce iz grudi

vidjećeš zoru s Dinare rudi

napij se vode sa hladnog vrela

igraj se nasred tatinog sela”, stihovi su pesme “Milice kćeri”, koja se danas orila u Kovilovu.