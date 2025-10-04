Slušaj vest

Samo što smo otpratili jedan snažan oblačni sistem, Srbija dočekuje drugi. Posle tri dana uticaja snažnog visinskog ciklona, u Srbiji je došlo do kratkotrajne stabilizacije vremena.

U ovom času orkanska oluja pod uticajem snažnog ciklona ekvavilentan uraganu obrušila se na severozapadnu Evropu i sada svom jačinom juri prema Skandinaviji i Norveškoj, kome će doneti orkansko nevreme.

Na udaru nevremena naći će se područja od Britanskih ostrva i Irske preko zemalja Beneluksa i Danske do Nemačke, Skandinavije, Poljske i Baltika.

Foto: zoomEarth, sat24

Ciklon će obodnim delom doneti nevreme i centralnoj Evropi.

U sklopu njega premešta se i hladni front.

Drugog dana vikenda pogoršanje vremena u sklopu ovog ciklona sa severa Evrope i hladnog fronta zahvatiće i Srbiju, a duž Jadranskog mora premeštaće se sekundarni ciklon, koji će direktno uticati na vreme u našoj zemlji.

Već u noći ka nedelju oblačnost u sklopu fronta i ciklona stići će do severozapada Srbije, a u nedelju i do ostalih predela, uz padavine.

Foto: zoomEarth, sat24

Nažalost, obilni sneg koji je padao na planinama, pa čak i u nižim predelima i gradovima, naneće veliku štetu vegetaciji, pa i drveću koje je pod zelenilom i to zbog težine i vlažnosti. Velika opasnost očekuje se u nedelju ujutro na jugu i jugoistoku Srbije, jer će zbog vedrine biti i mraza, u centralnim predelima ponegde pri tlu, pa to može naneti ogromne štete ratarskim i poljoprivrednim kulturama.

Na severu Srbije se zbog kiše već ujtutro očekuje toplije, uz temperature oko 10 stepeni. Tokom dana biće obrnuto, na severuzbog prodora hladnog fronta hladnije, na jugu znatno toplije.

U Srbiji u nedelju sa severozapada novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz obilnije padavine posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije.

Foto: zoomEarth

Samo će ujutro na jugoistoku biti vedro, ponegde i uz slab mraz. Tokom dana osetno toplije u odnosu na prethodne dane, ali uz zahlađenje tokom dana sa severozapada. Duvaće umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri u skretanju na jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 na jugu i jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 na severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije.

Na planinama južne, jugozapadne i zapadne Srbije krajem dana i tokom noći očekuju se susnežica i sneg, ali ovog puta samo iznad 1200 metara nadmorske visine, tako da će nove količine snega dobiti viši delovi planina u ovom delu Srbije

Iako se očekuju padavine i jak vetar, Srbiju ne očekuje nevreme poput aktuelenog na severu i severozapadu Evrope, ali oprez je neophodan, kao i da se prate najave i upozorenja državnih službi.

Početkom sledeće sedmice promenljivo i kišovito, samo u Vojvodini suvo.

U drugoj polovini sledeće sedmice konačno stabilizacija vremena i porast temperatura na prosečne vrednosti za ovo doba godine, a to su vrednosti oko 20 stepeni tokom dana.