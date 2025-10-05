Slušaj vest

U Skupštinu Srbije je stigao predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji će se naći na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2025. godini, u utorak 7. oktobra.

Narodni poslanik Uglješa Grgur, predsednik Pokreta za pravdu Grgur kaže za Kurir da je podneo amandman:

- Kao Narodni poslanik na predlog zakona o dopunama, Zakona o izvršenju i obezbeđenju podneo sam amandman, koji glasi u članu 2, u članu 151b kojim se vrši dopuna, tac. 2), 3) i 4) brišu se, dosadašnja tačka 5 postaje tacka 2. Radi se o predlogu zakona u članu 151b koji glasi: Nepokretnost koja je u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba ne može biti predmet izvršenja. Braniću svoj amandman u Skupštini Srbije i obrazložiti isti - poručio je Grgur.

Podsetimo, Grgur je kao narodni poslanik ranije predao predlog da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi preispitao rad izvršitelja i da se svaki licencirani javni izvršitelj preispita.

- Mnogi izvršitelji su uzeli pravdu u svoje ruke, pljačkaju naš napaćen narod, moja svakodnevna borba je zaštita običnih građana koje sistem ne vidi, koje proganjaju - rekao je tada Grgur koji se nedavno obratio i ministru pravde Nenadu Vujiću povodom sve češćih incidenata vezanih za rad sudskih izvršitelja.