U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Ko ima snage da zaustavi blokadersko nasilje na srpskim ulicama i pomiri naše podeljeno društvo

• Pripadnici mormona spopadaju građane Beograda i Novog Sada, ko koordiniše najezdu ove sekte na srpskim ulicama

• Četvrt veka od smene Miloševića s vlasti, da li znamo šta se stvarno desilo