Slušaj vest

Direktor škole Milan Radivojević potvrdio je da je odluka doneta iz predostrožnosti, kako bi se deci obezbedila adekvatna nega i sprečile eventualne komplikacije.

Škola i nadležni organi najavili su istragu kako bi se utvrdio uzrok tegoba.

Roditelji su obavešteni da će deca u Niš stići ranije sa Kopaonika, iako je planirano da nastava u prirodi traje do danas. Prema nezvaničnim informacijama, više učenika žalilo se na stomačne tegobe i mučninu, što je bio razlog za hitnu reakciju nastavnika i rukovodstva škole.

Pojedini roditelji tvrde da ovo nije prvi put da se javljaju problemi tokom boravka učenika na Kopaoniku i podsećaju da je i ranijih godina bilo pritužbi na kvalitet hrane i uslove.

Za sada, međutim, nema zvaničnih potvrda o broju dece sa tegobama, niti nalaza lekara koji bi potvrdili da je u pitanju trovanje.

Škola će, kako je najavljeno, nakon povratka učenika obavestiti roditelje o svim detaljima, dok se očekuje i da nadležni organi provere uslove u kojima su deca boravila i utvrde uzrok tegoba.

Prioritet je, poručuju iz škole, bezbednost učenika.

Kurir.rs/Južnevesti.rs

Ne propustiteDruštvoDrama na Divčibarama! Vršnjak pretukao dečaka motkom na rekreativnoj nastavi! Dok ga je mlatio dete kukalo: Oglasila se škola
collage.jpg
Društvo"6 dana rekreativne nastave na Kopaoniku roditelji plaćaju kao letovanje" Poludeli zbog cene: Dokle više?!
ekskurzija.jpg
DruštvoRODITELJI ŠOKIRANI ZBOG OVIH CENA EKSKURZIJA! Đačko putovanje do Praga čak 95.900 dinara: Na proleće još skuplje (FOTO)
profimedia0334622977.jpg
DruštvoEKSKURZIJA NA TARI 100€ NOĆENJE PO ĐAKU: Izlet do Zasavice 6.300 dinara, a tek Divčibare! Roditelji besni, povlače RIGOROZNE MERE!
profimedia0334622977.jpg
DruštvoEKSKURZIJA ZA OSNOVCE 5 DANA NA ZLATIBORU 38.500 DINARA! Roditelji zanemeli zbog cene, a kad im se obratila učiteljica POBESNELI!
profimedia0334622977.jpg
DruštvoĐACI U HAOSU! RODITELJI DALI 260€ DA DECA ODU NA TARU, A STIGLI U JEZIVI SMEŠTAJ: Sada strahuju od ŠUGE I TROVANJA! (FOTO)
hotel-tara.jpg