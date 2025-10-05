OSNOVCI NA KOPAONIKU MASOVNO IMALI SIMPTOME TROVANJA HRANOM Direktor naložio da se deca iz Niša s rekreativne ranije vrate kući zbog stomačnih tegoba
Direktor škole Milan Radivojević potvrdio je da je odluka doneta iz predostrožnosti, kako bi se deci obezbedila adekvatna nega i sprečile eventualne komplikacije.
Škola i nadležni organi najavili su istragu kako bi se utvrdio uzrok tegoba.
Roditelji su obavešteni da će deca u Niš stići ranije sa Kopaonika, iako je planirano da nastava u prirodi traje do danas. Prema nezvaničnim informacijama, više učenika žalilo se na stomačne tegobe i mučninu, što je bio razlog za hitnu reakciju nastavnika i rukovodstva škole.
Pojedini roditelji tvrde da ovo nije prvi put da se javljaju problemi tokom boravka učenika na Kopaoniku i podsećaju da je i ranijih godina bilo pritužbi na kvalitet hrane i uslove.
Za sada, međutim, nema zvaničnih potvrda o broju dece sa tegobama, niti nalaza lekara koji bi potvrdili da je u pitanju trovanje.
Škola će, kako je najavljeno, nakon povratka učenika obavestiti roditelje o svim detaljima, dok se očekuje i da nadležni organi provere uslove u kojima su deca boravila i utvrde uzrok tegoba.
Prioritet je, poručuju iz škole, bezbednost učenika.
Kurir.rs/Južnevesti.rs