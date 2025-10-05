Slušaj vest

Direktor škole Milan Radivojević potvrdio je da je odluka doneta iz predostrožnosti, kako bi se deci obezbedila adekvatna nega i sprečile eventualne komplikacije.

Škola i nadležni organi najavili su istragu kako bi se utvrdio uzrok tegoba.

Roditelji su obavešteni da će deca u Niš stići ranije sa Kopaonika, iako je planirano da nastava u prirodi traje do danas. Prema nezvaničnim informacijama, više učenika žalilo se na stomačne tegobe i mučninu, što je bio razlog za hitnu reakciju nastavnika i rukovodstva škole.

Pojedini roditelji tvrde da ovo nije prvi put da se javljaju problemi tokom boravka učenika na Kopaoniku i podsećaju da je i ranijih godina bilo pritužbi na kvalitet hrane i uslove.

Za sada, međutim, nema zvaničnih potvrda o broju dece sa tegobama, niti nalaza lekara koji bi potvrdili da je u pitanju trovanje.

Škola će, kako je najavljeno, nakon povratka učenika obavestiti roditelje o svim detaljima, dok se očekuje i da nadležni organi provere uslove u kojima su deca boravila i utvrde uzrok tegoba.

Prioritet je, poručuju iz škole, bezbednost učenika.