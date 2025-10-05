Zbog mogućih padavina vozače će i danas pratiti mokri kolovozi ali su uslovi za vožnju u većini krajeva Srbije bolji u odnosu na prethodna dva dana, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
VOZAČI, OPREZ! AMSS: Mokri kolovozi, na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila
Poseban oprez potreban je na putevima u planinskim predelima i klisurama.
AMSS apeluje na vozače da koriste puteve prvog prioriteta održavanja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko dva sata prilikom izlaza iz zemlje.
Kurir.rs/Beta
