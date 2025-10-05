Slušaj vest

Poseban oprez potreban je na putevima u planinskim predelima i klisurama.

AMSS apeluje na vozače da koriste puteve prvog prioriteta održavanja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko dva sata prilikom izlaza iz zemlje. 

Kurir.rs/Beta

