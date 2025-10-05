Slušaj vest

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, Srbiju očekuje novo pogoršanje vremena.

U ovom času jako naoblačenje iz Hrvatske već je zahvatilo severozapadne delove Srbije, a prva na udaru je Vojvodina gde već pada kiša. U nastavku dana ovo naoblačenje sa kišom proširiće se na sve delove Srbije, najavio je Đorđe Đurić.

Posle podne, uveče i tokom noći u celoj Srbiji biće oblačno sa kišom, u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima i sa obilnijim pljuskovima, dok će sve do večeri suvo ostati na jugu i jugoistoku zemlje. U toku večeri i noći na planinama zapadne, jugozapadne i južne Srbije iznad 1.200 metara padaće susnežica i sneg. Maksimalna temperatura biće danas od 14 na severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije.

Duvaće pojačan jugozapadni vetar, koji će posle podne i uveče po prodoru hladnog fronta biti u skretanju na jak severozapadni, prolazno i vrlo jak, uz zahlađenje, zbog priliva sveže vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa.

Kiša se u Beogradu već očekuje tokom poslepodneva i padaće umerenim intenzitetom i tokom ceče večeri i noći.

Iako se očekuju padavine i jak vetar, Srbiju ne očekuje nevreme poput aktuelnog na severu i severozapadu Evrope, ali oprez je neophodan, kao i da se prate najave i upozorenja državnih službi.

Početkom sledeće sedmice promenljivo i kišovito, samo u Vojvodini suvo.

U drugoj polovini sledeće sedmice konačno stabilizacija vremena i porast temperatura na prosečne vrednosti za ovo doba godine, a to su vrednosti oko 20 stepeni tokom dana.