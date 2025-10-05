Slušaj vest

Gardisti na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre dvadeset jednu godinu. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin – još nema.

U vojnom objektu "Karaš" na Topčideru, pre 21 godinu, pronađeni su mrtvi gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, koji su bili na straži.

Petog oktobra 2004. godine Vojska Srbije i Crne Gore saopštila je da su vojnici Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević poginuli u vreme obavljanja stražarske službe na Topčideru.

Na ovaj dan na mestu pogibije gardista Jakovljevića i Milovanovića članovi njihovih porodica pale sveće i polažu cveće tražeći da se otkrije istina o tome kako su nastradali. Međutim, optužnice i osumnjičenih za taj zločin – još uvek nema.

Kurir.rs/RTS

