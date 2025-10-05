Slušaj vest

On je gostujući na TV Prva naveo da su te procene zasnovane na podacima hrvatskih kolega, dodajući da će se tek vremenom videti koliko će novi propisi zapravo usporiti prelazak u jednu od 29 evropskih država, članica Šenegen zone.

Sistem će biti primenjivan 4 sata u okviru 24 sata

"Tokom oktobra (EES) će biti primenjivan samo tokom četiri sata u 24 sata, a svakog narednog meseca će se (broj sati kada je novi sistem obavezan) duplirati, sve do 10. aprila, kada se očekuje puna primena sistema. Nemamo informaciju koji će to sati biti, a koji će to vremenski period biti je na nacionalnim vladama pojedinačnih država. Sa naše strane preduzeli smo sve da se čekanje pri izlazu (iz Srbije) svede na minimum, ali će dužina čekanja isključivo zavisiti od brzine rada graničnih službi tih država", naveo je Bačić.

Šta ćete morati da uradite na granici

On je pojasnio da EES podrazumeva upis biometrijskih podataka putnika prilikom prvog ulaska u države-članice EU pored dosadašnje procedure pasoške kontrole, a da će se svaki naknadni put samo očitavati otisci prstiju.

"Prilikom prvog dolaska lica će morati da se registruju, odnosno da ostave biometrijske podatke lica i otiske prstiju... Sistemu podležu svi koji nisu državljani EU, a od uzimanja otisaka su izuzeta deca starosti do 12 godina. Registracija se radi samo prvi put, s tim da će svaki naredni put biti vršena takozvana verifikacija otisaka prstiju.

Srbija dobija novi granični prelaz s Bugarskom Foto: Shutterstock

Ulazak po EES sistemu ne košta ništa

"Sam ulazak (po novom sistemu građane) ne košta ništa, najavljena plaćanja su vezana za ETIAS, čija upotreba treba da usledi nakon primene EES", dodao je Bačić.

Za putnike iz 59 zemalja, među kojima je i Srbija, od 12. oktobra 2025. godine počinju da važe nova pravila za ulazak u većinu država Evropske unije.

Ko odbije da ustupi biometrijske podatke, uskratiće mu se ulazak u evropske zemlje koje primenjuju nova pravila, navodi BBC na srpskom.

Jednom popunjeni formular važiće tri godine, na svakom graničnom prelazu će službenici samo da proveravaju otiske prstiju i fotografiju, ali pasoše, bez obzira da li je biometrijski ili ne, neće više pečatirati.