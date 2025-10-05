VATROGASCI HEROJI! Spasavali iz snegova! Grupu dece na ekskurziji, zaglavljenu na Divčibarama, izvlačili iz snega! (FOTO)
On je za RTS naveo da su od početka oktobra zbog ekstremnih vremenskih uslova imali ukupno 24 intervencije, u kojima je učestvovalo 84 vatrogasaca-spasilaca sa 33 vozila i sedam pumpi.
Milenković je kazao da su uglavnom u pitanju bila uklanjanja stabala koje su oborili snežni nanosi, pražnjenje vode iz poplavljenih podruma, ali i da su spasili grupu dece koja je, na ekskurziji, zbog snega ostala zaglavljena u delu planine Divčibare.
Vanredno stanje trenutno je proglašeno u tri lokalne samouprave i delu opštine Arilje, ali Milenković nezvanično navodi i da će vanredna situacija verovatno biti proglašena i u opštini Lučani zbog problema u snabdevanju strujom.
"Nova Varoš, Priboj i Prijepolje takođe imaju poteškoće sa snabdevanjem električnom energijom, kao i Gornji Milanovac, Prokuplje, opština Merošina. Putni pravci su neprohodni u delu opštine Crna Trava, sve službe radi na normalizaciji, kao i u jednom delu planine Golija", naveo je Milenković.
On je dodao i da je u najvećem delu Srbije normalizovano snabdevanje vodom, da nema opasnosti od izlivanja reka, a da od Republičkog hidrometeorološkog zavoda ima naznake da će doći do blagoog rasta temperature u predstojećim danima.
Kurir.rs/Beta