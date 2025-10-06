Slušaj vest

U Srbiji će početkom ove sedmice biti pretežno oblačno vreme mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.

Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 21 stepen, samo će se u sredu na jugu i jugoistoku zadržati hladnije sa maksimalnim temperaturama do 12 stepeni, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i dodaje da će u ponedeljak 13. oktobra stići novo naoblačenje sa kišom.

Marko Čubrilo takođe najavljuje relativno hladno vreme uz povremene padavine.

Početkom nedelje nastavlja se kišni period Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Drugi deo nedelje donosi stabilnije i malo toplije vreme dok bi naredni vikend ponovo doneo zahlađenje. U toku noći ka nedelji nad severozapadnim predelima pod uticajem hladnog fronta ponegde prolazna kiša, dok bi danas pre podne jugozapadne i zapadne delove regiona zahvatila jača padavinska zona koja bi donosila ciklon, čiji bi se centar iz Đenovskom zaliva premeštao nad severni Jadran. Tokom dana se padavine, lokalno i obilnije očekuju i nad ostalim delovima regona, najkasnije na jugoistoku - navodi Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Najava za sneg

- Nad višim planinama će verovatno početi kiša koju će brzo smeniti sneg, ponegde i obilniji. Vetar u okretanju na severozapadni smer. Jutro hladno, na jugoistoku ponegde uz slab mraz, tokom dana hladnije na severozapadu regiona uz maksimume do oko 12 stepeni Celzijusa, dok bi na jugoistoku oni mogli dostići i 18 stepeni Celzijusa.

Marko Čubrilo o miholjskom letu u oktobru Foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima od nedelje relativno hladno i vetrovito uz nalete kiše u nižim i snega u višim planinskim predelima.

- Centar ciklona će se izmesiti istočnije od nas tako da bi on u svom hladnom sektoru sa severa povlačio vazduh iz Rusije. Jutra hladna, ali zbog vetra i dosta oblaka bez mraza, a dnevni maksimumi od šest do 13 stepeni Celzijusa. Sredinom nedelje stabilizacija uz prestanak padavina te bi tada noćni mrazevi nad planinaa bili vrlo izgledni dok bi u nizijama ponegde bilo mraza pri tlu. Tokom dana sunčano i tiho bez jačeg vetra uz maksimume od 14 do 21 stepen Celzijusa. Krajem sledeće nedelje bi se ka nama ponovo pokrenulo hladnije vazdušno strujanje koje bi uz prolaznu kišu oborilo temperature na vrednosti ispod proseka - najavljuje Čubrilo i dodao: