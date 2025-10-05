Slušaj vest

U akciji protiv ilegalnih imigranata u poslednjih nekoliko dana u racijama na putevima širom Amerike imigracioni agenti su uhapsili i više od 30 Srba, vozača kamiona!

Ovo je izazvalo veliku zabrinutost i strah u srpskoj zajednici u Americi, naročito u regionu Srednjeg zapada, u kom živi najviše naših zemljaka.

Uživo iz Majamija, javila se Tamara Mandić, advokat i otkrila nešto više o ovoj temi:

470528.00_25_12_19.Still005.jpg
Tamara Mandić Foto: Kurir Televizija

 - Ti se ljudi sprovode u imigracione centre. Teško je reći koliko je ljudi  trenutno uhapšeno, pošto to nisu samo ljudi koji se bave kamionskom industrijom. To je širok dijapazon ljudi koji je uhapšen pod ovim merama. Svako može biti predmet hapšenja u bilo kojoj situaciji, ali je akcenat na vozačima kamiona. Oni su više izloženi tome, zato što prilikom voženja kamiona imate te stanice koje morate da posetite, to su takozvane vage i tu su te kontrole. 

- To ranije nije bilo, od skoro su postavljeni imigracioni agenti na te vage gde čekaju kamione. Kamiondžije tu stanu radi tih kontrola i tada mogu da vas zaustave i da vas legitimizuju, da provere vaš legalni status: da vam traže vozačku dozvolu, radnu dozvolu. Na osnovu toga se sprovode ta hapšenja.

Poznavanje engleskog jezika

- A čula sam iz jednog primera da je presudno bilo da vas pitaju i poznavanje engleskog jezika, to je bilo u skladu sa ovim merama promene za polaganje, za dobijanje te CDL dozvole za vožnju kamiona. Ako recimo neko ne govori engleski uopšte, pitaju se kako je uopšte položio test. Tu se javlja problem. Naši ljudi su sada jedna najugroženija grupa zato što se te mere definitivno sprovode za vozače kamiona i baš pre jedno možda desetak dana je sekretar ovog Američkog departmana transporta najavio detaljan pregled i češljanje dozvola za vožnju kamiona.

Uživo iz Majamija: Imigracioni agenti nastavljaju hapšenje Srba! Vozači kamiona pod ozbiljnim pritiskom širom Amerike - presudno je poznavanje engleskog jezika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaEGIPAT DOMAĆIN PREGOVORA HAMASA I IZRAELA! Netanjahu poručio: "Nadam se da ću narednih dana objaviti oslobađanje svih talaca iz Gaze" (FOTO/VIDEO)
x EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaRAT NA ULICAMA AMERIKE! Upucana žena, težak sukob demonstranata i policije! Tramp šalje GARDU, savezni sudija mu ne dozvoljava! (FOTO/VIDEO)
Chicago.jpg
PlanetaŠTA NAM JE POZNATO, A ŠTA NIJE: Sve što treba da znate o Trampovom mirovnom planu za Gazu (FOTO/VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg
PlanetaTRAGEDIJA U AMERICI: U pucnjavi ubijeno dvoje dece od 4 i 13 godina! Povređeno još dvoje
američka policija CIA.jpg
PolitikaMARK BRNOVIĆ ZA KURIR O POVLAČENJU KANDIDATURE: Evo zašto američki Srbin neće biti Trampov ambasador u Srbiji - "Postalo je jasno..."
profimedia-0841973403.jpg

Njujork - bilbordi na kamionima Izvor: Kurir