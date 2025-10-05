Slušaj vest

Ovo je izazvalo veliku zabrinutost i strah u srpskoj zajednici u Americi, naročito u regionu Srednjeg zapada, u kom živi najviše naših zemljaka.

Uživo iz Majamija, javila se Tamara Mandić, advokat i otkrila nešto više o ovoj temi:

Tamara Mandić Foto: Kurir Televizija

- Ti se ljudi sprovode u imigracione centre. Teško je reći koliko je ljudi trenutno uhapšeno, pošto to nisu samo ljudi koji se bave kamionskom industrijom. To je širok dijapazon ljudi koji je uhapšen pod ovim merama. Svako može biti predmet hapšenja u bilo kojoj situaciji, ali je akcenat na vozačima kamiona. Oni su više izloženi tome, zato što prilikom voženja kamiona imate te stanice koje morate da posetite, to su takozvane vage i tu su te kontrole.

- To ranije nije bilo, od skoro su postavljeni imigracioni agenti na te vage gde čekaju kamione. Kamiondžije tu stanu radi tih kontrola i tada mogu da vas zaustave i da vas legitimizuju, da provere vaš legalni status: da vam traže vozačku dozvolu, radnu dozvolu. Na osnovu toga se sprovode ta hapšenja.

Poznavanje engleskog jezika

- A čula sam iz jednog primera da je presudno bilo da vas pitaju i poznavanje engleskog jezika, to je bilo u skladu sa ovim merama promene za polaganje, za dobijanje te CDL dozvole za vožnju kamiona. Ako recimo neko ne govori engleski uopšte, pitaju se kako je uopšte položio test. Tu se javlja problem. Naši ljudi su sada jedna najugroženija grupa zato što se te mere definitivno sprovode za vozače kamiona i baš pre jedno možda desetak dana je sekretar ovog Američkog departmana transporta najavio detaljan pregled i češljanje dozvola za vožnju kamiona.

Uživo iz Majamija: Imigracioni agenti nastavljaju hapšenje Srba! Vozači kamiona pod ozbiljnim pritiskom širom Amerike - presudno je poznavanje engleskog jezika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs