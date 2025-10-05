Slušaj vest

U ovonedeljnom trećem izvlačenju izvučeni su i vlasnici automobila "fijat grande panda", i to za 2.988 i 979 dinara.

Srećni dobitnik dupleksa od 91,66 kvadrata rekao je za Kurir da izvlačenje nije gledao, ali da ga je prijatelj zvao da mu saopšti lepe vesti.

- U to vreme sam radio matematiku sa sinom. Zvonio je telefon i rekao sam drugu da nemam vremena da pričam jer radimo zadatke. Nisam ni slutio šta će mi reći. Osećaj je čudan, ali lep. Dosad na nagradnim igrama nisam dobio ništa ovako krupno - kaže skromno Žigić i dodaje:

Dane Žigić je dobio stan za 650 dinara Foto: Kurir TV

- Rano je govoriti o selidbi, nemam nikakve planove za sada. Misliću o svemu tek kada se slegnu utisci, još je sve sveže. Svi me još uvek zovu, čestitaju. Mi smo u šoku, sin je iznenađen, ali kažem mu da mora da nastavi da vežba matematiku - kroz smeh zaključuje advokat.

Lekovi joj doneli sreću

Bojana Vujsić (39) iz Kragujevca kaže za Kurir da je električni automobil otišao u prave ruke.

Izvučen dobitnik stana Foto: Printscreen/RTS

- Imamo svoj auto, ali smo se pripremali da uzmemo novi. Učestvovala sam od proleća u nagradnoj igri, ali nisam poslala mnogo računa. Ukupno ih je bilo oko 300. Šestogodišnji sin je bio zaslužan za skupljanje i skeniranje. U subotu nisam ja pratila izvlačenje, ali sve moje bliske osobe jesu. Odmah su me zvali da pogledam da se uverim. Srećna sam, osećaj je neverovatan.

Nikad ništa nisam dobila na nagradnoj igri. Prošlo je petnaestak minuta i telefon je zazvonio. Obavestili su me da sam ja dobitnik - priseća se Bojana i nastavlja:

Bojana Vujsić je dobila električni automobil Foto: Printscreen/RTS

- Dobitni iznos je baš nizak. Mislim da sam za tih bezmalo hiljadu dinara kupila lekove u apoteci pre mora. Doneli su nam sreću.

Posle auta ganja i stan

Drugi dobitnik hibrida Gabor Bodor (65) iz Bačke Palanke takođe nije pratio emisiju, ali dobio je poziv iz Beograda.

- Prijatelji su me odmah pozvali da me obraduju. Još uvek se radujemo, ali kao da nismo svesni nagrade. Na slavlje su prvo došle komšije, rodbina, a slavićemo naveliko kad preuzmem ključeve. Tad ćemo se uveriti da je ovo istina. Nisam se nadao da ću dobiti, poslao sam malo, svega pedesetak računa od proleća. U poslednje vreme sam imao gomilu spremnu za skeniranje, ali me mrzelo da to radim pa su završili u kanti. Sad ću morati da nastavim, žena insistira, pa možda dobijemo i stan - kaže nam Bodor.

Gabor Bodor dobitnik hibrida Foto: Privatna arhiva

Ističe i da je među decom i unucima već krenula rasprava oko toga ko će voziti auto.

- Ja imam svoj stari automobil i sin želi da ostane za mene, a on da preuzme novi, a unuk kaže da će on voziti moj stari, a da bi ja trebalo da preuzmem novi. Dogovorićemo se - poručuje Bodor.