Miloš se bori za život posle saobraćajne nesreće, a njegova supruga saznala da je u drugom stanju

Jeziva porodična tragedija zadesila je početkom septembra porodicu Sotirovski iz Niša kada je Miloš (34) doživeo saobraćajnu nesreću kod Vršca i pao u komu, a baš u tom trenutku njegova supruga Jovana je saznala da nosi njihovo dete!

Miloš Sotirovski teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 4. septembra kod Vršca. Prilikom sudara motora i kamiona Miloš, koji je u tom trenutku vozio motor, zadobio je teške povrede. S frakturom lobanje, polomljenim grudnim košem, rebrima, levom rukom i nogom hitno je prebačen u Klinički centar Vojvodine, gde je 10 dana bio u indukovanoj komi.

- Sve se dogodilo iznenada, bio je na putu ka Nišu iz Sombora. Lekari u Kliničkom centru su mu spasli život i uspeo je da se oporavi. Imao je tri operacije. Kada je njegovo telo bilo sposobno da se transportuje u Klinički centar Niš, sanitetom je prebačen. Delovalo je kao da će se oporaviti, međutim, pre nekoliko dana su lekari ustanovili da je u njegovom krvotoku bakterija koja mu opasno ugrožava zdravlje i može da izazove sepsu - priča za Kurir supruga Jovana Petrović (29) i dodaje:

Miloš doživeo tešku saobraćajnu nesreću Foto: Privatna arhiva

- Lekari u Nišu se trude da to saniraju, ali pomaka nema. Kontaktirali smo s klinikom u Turskoj preko humanitarne fondacije i oni su na osnovu lekarskih nalaza utvrdili da mogu da mu pomognu, međutim, to iziskuje preveliku sumu novca koju mi nikako ne možemo da skupimo samostalno i potrebna nam je pomoć.

Mladi par očekuje dete

A u trenucima najveće tuge, straha i borbe za život stigla je i najlepša vest. Miloš i Jovana očekuju dete.

- Nekoliko dana nakon nesreće saznala sam da sam u drugom stanju, to je bilo božje čudo! Kad se Miloš probudio iz kome, pokazala sam mu snimak ultrazvuka i od tog momenta se ne odvaja od njega. Zbog frakture vilice ne može da govori, ali vidim u njegovim očima želju da se bori za sebe i našu porodicu.

Jovana je saopštila Milošu da je u drugom stanju Foto: Privatna arhiva

Za lečenje potrebno 103.000 evra

Stefan Stojanović iz fondacije Humanost bez granica kaže za Kurir da se zasad veliki broj građana odazvao da pomogne Milošu, ali da to i dalje nije dovoljno.

- S klinikama u Turskoj smo do sada uspeli da pomognemo i spasimo živote 28 ljudi. Kada smo poslali dokumentaciju, potvrdili su da mogu da pomognu. Proces lečenja trebalo bi da traje 15 dana i po predračunu nam je potrebno 103.000 evra. Samo za avion s medicinskom pratnjom, koji bi trebalo da poleti u sredu iz Niša, potrebno je 18.000 evra. Pomozimo Milošu da pobedi. Za njega. Za Jovanu. Za bebu koja dolazi.

Kako pomoći Milošu

Pošaljite SMS sa brojem 293 na 2407 (cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)

Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal platforme