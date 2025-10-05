Slušaj vest

Na bari Zasavica danas se održava manifestacija "Gljive kao hrana i lek". Ova tradicionalna manifestacija okuplja gljivare, ali i one koji su konzumenti. Kiša ih nije omela u aktivnostima, a šta može zanimljivo da se pronađe, za Kurir televiziju otkrila je Jelena Milošević, predsednica udruženja Gljivara "Lističarka".

- Ovo je manifestacija gljive kao hrane i leka koja se održava već osmi put, tradicionalno prve nedelje u oktobru. Potrudili smo se da donesemo gljive iz šume i prikazali i uzgajane gljive. Sve je teklo po planu i programu, bez obzira na kišu, jer mi gljivari volimo kišu jer to znači da one rastu - kaže Milošević.

Milošević dalje objašnjava da su ovog jutra otišli na više terena, a nešto su spremili i sinoć:

- Kakva je suša i godina, ima dovoljno gljiva, oko 60 vrsta. Najviše volim kada pronađemo otrovne vrste gljiva, sada u ruci držim Zavodnicu. To je gljiva koja jako lepo izgleda u šumi a javlja se od kraja leta do kasne jeseni. Raste u žbunju i ne odaje izgledom da je otrovna. Uglavnom gljive bojom, mirisom, ili gorkim ili ljutim ukusom upozore da su otrovne, ali ova gljiva nema ništa od toga, čak je i prijatnog mirisa - kaže ona.

Predsednica udruženja je objasnila da ova gljiva izaziva teške stomačne probleme, a onda je pokazala i primerak lekovite gljive:

- Ova gljiva je jestiva i lekovita, ćuranov rep. Pokazala se kao jako velika pomoć pri raznim hemoterapijama i ozbiljnim bolestima, volim da je imam na manifestacijama kao kraljicu svega toga - kaže ona.

Milošević je izložila i veliku gljivu koja se naziva i gljivom besmrtnosti:

- Postoje suplementi, podiže imuni sistem i to joj je osnovna karakteristika - kaže ona.

Milošević kaže da je manifestaciju obeležila i kulinarska sekcija, te je napravljen gljivaš sa 20 vrsta šumskih gljiva, pasulj sa gljivama, pohovana bukovača sa susamom, pasulj sa vrganjima i rižoto.

