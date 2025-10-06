Slušaj vest

Objava jednog TikTokera iz Hrvatske ponovo je postala viralna jer je pokazao kakve su razlike između svadbi u Srbiji i Hrvatskoj.

TikToker kog prati 170.000 ljudi, prvi put je otišao na svadbu u Srbiju i podelio svoje utiske a jedna stvar ga je posebno iznenadila. Naime, Igor je vegetarijanac, za sebe kaže kako je glavni amaterski kuvar, pa ne čudi da je u svojim objavama sa svadbe bio fokusiran upravo na hranu.

U jednom od snimaka koje je objavio, javio se iz Srbije gde je bio na svadbi svog rođaka. Kako je objasnio prvu veče tog svadbenog vikenda proveo je uz rodbinu koju zapravo do tog dana nije ni poznavao.

Odlična rakija i neobični sladoled

"Probudili su nas trubači i krenuli smo u selo po mladu. Prvi put sam bio u pravoslavnoj crkvi, a napolju nas je dočekalo 40 stepeni. Mislim da smo mama i ja bili jedini vegetarijanci koji su tu ikad kročili, ali hrana je bila odlična. Bilo je tu raznih sireva, gibanice, povrća", kaže Igor.

Oduševila ga je osim hrane i rakija, kao i torta:

"Nakon hrane na podijum su se vratili trubači i trebalo je malo i zaplesati. Torta se rezala uz vatromet, a svadba je bila jedna od boljih na kojima sam bio", prepričao je Igor i potom objavio novi video s naslovom “Što jede vegetarijanac nedelju dana u Srbiji”.

Šokirala ga hrana u Zemunu

A u jednom je trenutku pokazao i na šta je naleteo u Zemunu, što ga je posebno iznenadilo.

- Isprobali smo skoro sve ukuse sladoleda, pa tako i slani sladoled od ajvara. Ipak, kao favoriti su se istaknuli sladoledi od maka i šljivovice - naglasio je.