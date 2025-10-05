Slušaj vest

Od 29. septembra do 5. oktobra organizacija Animal Rescue Srbija organizovala je događaje posvećene životinjama povodom Svetskog dana životinja, koji se širom sveta obeležava 4. oktobra svake godine.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Sanja Radosavljević iz Animal Rescue Srbija:

Animal Rescue Srbija organizovao događaje posvećene Svetskom danu životinja Izvor: Kurir televizija

- Danas je predviđena aktivnost otvorenih vrata, što je relativno redovna aktivnost, gde otvaramo vrata našeg prihvatilišta svim građanima koji žele da nas posete i provedu vreme sa životinjama i našim volonterima ukoliko ih zanima nešto više o radu naše organizacije, pa možda i sami postanu volonteri. Takođe, neko ko želi da usvoji macu, ovo je odlična prilika da dođe i da se podruži sa našim macama - kaže Radosavljević.

Ona dodaje da su sve mace socijalizovane, umiljate su i jedva čekaju otvorena vrata kada svaka od njih nađe svog čoveka kome će ući u krilo.

- Osim maca, mi u prihvatilištu imamo i ptice na rehabilitaciji, kao i tri kunića na udomljavanje. Ptice se ne udomljavaju, kada se oporave puštamo ih - kaže Radosavljević.

Radosavljević kaže da je nedelja počela aukcijom ježevih kućica, kada su sa zaposlenima jedne kompanije kao tim bilding gradili te kućice:

- Na našem sajtu građani mogu videti te kućice koje su i dalje na aukciji, koja traje do ponoći. Mogu da ponude donaciju i dobiju kućicu, ako imate baštu ili dvorište to je divno mesto da jež provede zimu dok hiberniraju. Juče se održalo takmičenje za pse gde smo se dobro zabavili. Danas počinje glasanje za blente na našem sajtu, gde možete odlučiti koji pas vam se najviše svideo po blentavosti, a ti psi osvajaju nagrade - kaže Radosavljević.

