Građani Novog Pazara sve češće na društvenim mrežama objavljaju fotografije fiskalnih računa koje dobijaju nakon pregleda na hitnoj službi. Bez obzira da li imate zdravstveno osiguranje ili ne, može vam se desiti da vam lekari naplate pregled.

Sa druge strane, lekari kažu da je to jedini način da se smanji pritisak na njih jer se suočavaju sa velikim prilivom pacijenata čije stanje nije za njihovu službu. Kažu da tri ekipe ne mogu da brinu o čitavom gradu ako im gužu prave oni koji se javljaju zbog stanja kao što su upale disajnih puteva.

A ko ide u hitnu, a da to nije hitno? E pa nekima, ipak nije hitno. Ili barem tako smatraju lekari hitne službe u Novom Pazaru, koji pacijentima nakon pregleda ispostave fiskalni račun.

- Javio sam se zbog opšte slabosti, temperatura je 39 bila, nisam imao snage, u to vreme me je uhvatio i virus. Od medicinskih tehničara sam dobio račun da platim 900 dinara i ja sam bio u šoku i nije mi bilo sve jedno. Bio sam začuđen što se plaća, što se usluga na hitnoj pomoći uopšte naplaćuje. Hoću da znam da li je hitna pomoć privatna poliklinika ili javni servis za svakog građanina na ovom području - rekao je meštanin Novog Pazara.

Iako prema rečima lekara, naplaćivanje pojedinih pregleda nije ništa novo, čini se da većina građana o tome nije obaveštena:

- Stanja koje nisu hitne uvek su se naplaćivala.E sad, povećani priliv pacijenata koji nisu hitni, opterećuju hitnu službu i izrabljuju njene kapacitete, tako da hitna služba ne može da se posveti stanjima koja su životno ugrožavajuća. Pazar je relativno velika opština sa tri ekipe koje rade 24 časa - istakao je Dr Damir Husović.

Jedan od problema je obaveštenje iz 2015. godine koje stoji na samom ulazu. Prema rečima pravnika, u njemu nije jasno definisano šta će se tačno naplatiti pacijentu.

- Odluka doma zdravlja je po mom mišljenju nerazumljiva jer se iz njene sadržine ne može jasno zaključiti koje će se to usluge naplaćivati. Da li se radi o sanitetskom prevozu pacijenata ili uopšte o pregledima u hitnoj službi. Mislim da treba decidno navesti koje su to usluge koje će se naplaćivati - ispričala je advokatica Amela Nikšić.

Jedan od razloga sve češćeg naplaćivanja pregleda je, prema rečima lekara, veliki priliv pacijenata čije stanje nije za njihovu službu. Kada bi se smanjio pritisak na hitnu službu, odnosno na hitne službe, kako bi mogle da se posvete osobama koje su životno ugrožene. Stručnjaci smatraju da je burne reakcije građana izazvalo to što Dom zdravlja nije na adekvatan način obavestio građane o naplaćivanju pregleda.

