Beograd i Novi Sad poslednjih dana imaju novog "uljeza" - mormone! Na ulicama, po parkovima, na vašim vratima - prilaze, dele letke, ubeđuju, nagovaraju…

Da li je u pitanju nevina misionarska kampanja ili ozbiljna invazija koja testira naše strpljenje, tradiciju i identitet? Koliko su Srbi podložni ovakvim "lovcima na duše" i zašto nas ovakvi fenomeni toliko provociraju?

- U centru Beograda, u ulici Miloša Pocerca postoji njihov molitveni centar, ja često svratim na kafu u bar u blizini. Nisam primetio da skaču na mene, ali su ovde pristuni Mormoni odavno. Knjigu mormona koriste naši ljudi. Postoje neke verske grupe koje su mnogo ekstremnije - objasnio je Ninković.

Izgubili smo poverenje u crkvu, tražimo alternativne puteve

- Primetila sam da ih ima više po ulicama u poslednje vreme. Pokušavaju da približe naodu ono u šta oni veruju. Da li je bezazleno, nije. Ni jedan ekstremizam nije bezazlen i pitanje je šta je njihov cilj, da li je ovo vrbovanje, da li žele da prošire ono u šta oni veruju, ili imaju neki drugi cilj? To je možda i glavna opasnost ovakvih grupa - kaže Tulić i dodaje:

- Mislim da je naš narod veoma laka meta i mi smo to i pokazali kroz istoriju. Mi imamo pravoslavnu tradiciju duhovnosti, ali mi se čini da ljudi izgubili poverenja u crkvu kao instituciju. Oni traže alternativne puteve, da se povežu sa Bogom, univerzumom, svetom.

Nastanak mormona

Mijaljević ističe da su mormoni po učenju Hrišćanstva, u svakom obliku - sekta:

- Mormoni su se ozbiljnije pojavili negde krajem 80ih godina. Početkom 90-ih godina su se već uselili u svoju centralu u ulici Miloša Pocerca. A negde 1993. godine imaju punu podršku američke ambasade, diplomatski kor američke ambasade njima radi određeni marketing i vrši određeni pritisak na naše vlasti da im se rad ne ometa. Polovinom 90ih godina su ambasadori vršili pitiske na naše ministre, oni nisu znali kako da se odupru - kaže Mijaljević i dodaje:

- 2006. godine donet je zakon o crkvama i verskim zajednicama. Profesor Bratslav Petrović, Zoran Luković i ja smo napravili jedan mini elaborat i dali smo svim poslanicima u Skupštini Srbije, kao i tadašnjem ministru Milovanu Radovanoviću, objašnjavajući da zakon koji je ponuđen nije bio dovoljno dobar. Njime su omogućuli registraciju određenih verskih zajednica. Zaista se tako desilo, od 2010. godine se oko 20 zajednica registrovalo. Što se tiče Hrišćanstva, Mormoni su za nas svakako sekta.

Nasrtljivi su prema našim ljudima

- Oni svakako dolaze na teritorije gde nemaju toliko svojih pripadnika. Mnoge američke države su pune mormona i zašto bi oni bili tamo. Zastupljeni su i Srbija je primamnjiva zemlja jer vide da su ljudi duhovni, ali smatraju da ta duhovnost nije prava. Oni smatraju da su svako od nas može da postane božanstvo ako to želi - kaže Brkić i dodaje:

- Naravno, to nem veze sa našom religijom i normalno je da ljudi imaju napade panike, moramo biti smireni. Ovi mormoni koji dođu ovde, oni znaju da bude nasrtljiviji prema našim ljudima, sa njima se treba razgovarati kao sa bratom hrišćanom, ja uzvraćam mojom religijom.

