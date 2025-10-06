Slušaj vest

Vakcinacija protiv gripa počela je danas na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza!

Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet.

Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zašto je bitno vakcinisati se protiv gripa

Koje vakcina su dostupne

- Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Ko treba da se vakciniše

  • hronični bolesnici
  • osobe starije od 65 godina
  • trudnice
  • deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima
  • zdravstveni radnici
  • osobe u gerontološkim centrima
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa
Mnogi građani su se prošle godine žalili na jake simptome gripa

Podsetimo, minule sezone mnogi građani su se žalili na jake simptome gripa poput jake glavobolje, bola u očnim jabučicama, opšte malaksalosti organizma, a neki su imali i temperaturu preko 40. Većina nije znala o čemu se tačno radi i tvrdili su da nikad nisu osetili tako jake simptome. Zato lekari apeluju i na zdrave osobe da se vakcinišu jer vakcina štiti i ukoliko i dođe do zaražavanja osoba će virus preležati znatno lakše sa slabim simptomima. Inače, prvi slučaj gripa registrovan je već početkom oktobra, a pik sezone je krajem novembra i u decembru.

Vakcina se savetuje i osobama sa:

  • hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu)
  • hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju)
  • metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40)
  • bubrežnom disfunkcijom
  • hemoglobinopatijom
  • hroničnim neurološkim poremećajima
  • malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status
  • imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.)
  • izvršenim presađivanjem tkiva i organa / ili u pripremi za presađivanje
Bolnica
Vakcina
Ivana Gmizić specijalista infektologije
Vakcinacija protiv gripa