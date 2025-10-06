Slušaj vest

Vakcinacija protiv gripa počela je danas na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza!

Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet.

Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zašto je bitno vakcinisati se protiv gripa Foto: Shutterstock

Koje vakcina su dostupne

- Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Ko treba da se vakciniše hronični bolesnici

osobe starije od 65 godina

trudnice

deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima

zdravstveni radnici

osobe u gerontološkim centrima

Mnogi građani su se prošle godine žalili na jake simptome gripa Foto: Shutterstock, Kurir/T.I.

Podsetimo, minule sezone mnogi građani su se žalili na jake simptome gripa poput jake glavobolje, bola u očnim jabučicama, opšte malaksalosti organizma, a neki su imali i temperaturu preko 40. Većina nije znala o čemu se tačno radi i tvrdili su da nikad nisu osetili tako jake simptome. Zato lekari apeluju i na zdrave osobe da se vakcinišu jer vakcina štiti i ukoliko i dođe do zaražavanja osoba će virus preležati znatno lakše sa slabim simptomima. Inače, prvi slučaj gripa registrovan je već početkom oktobra, a pik sezone je krajem novembra i u decembru.