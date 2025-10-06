Ovaj virus kosio je Srbe cele prošle zime, ljudi imali temperaturu do 41! U domovima zdravlja počela vakcinacija, a sezona tek kreće: Svi detalji
Vakcinacija protiv gripa počela je danas na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza!
Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet.
Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Koje vakcina su dostupne
- Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.
Ko treba da se vakciniše
- hronični bolesnici
- osobe starije od 65 godina
- trudnice
- deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima
- zdravstveni radnici
- osobe u gerontološkim centrima
Podsetimo, minule sezone mnogi građani su se žalili na jake simptome gripa poput jake glavobolje, bola u očnim jabučicama, opšte malaksalosti organizma, a neki su imali i temperaturu preko 40. Većina nije znala o čemu se tačno radi i tvrdili su da nikad nisu osetili tako jake simptome. Zato lekari apeluju i na zdrave osobe da se vakcinišu jer vakcina štiti i ukoliko i dođe do zaražavanja osoba će virus preležati znatno lakše sa slabim simptomima. Inače, prvi slučaj gripa registrovan je već početkom oktobra, a pik sezone je krajem novembra i u decembru.
Vakcina se savetuje i osobama sa:
- hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu)
- hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju)
- metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40)
- bubrežnom disfunkcijom
- hemoglobinopatijom
- hroničnim neurološkim poremećajima
- malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status
- imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.)
- izvršenim presađivanjem tkiva i organa / ili u pripremi za presađivanje