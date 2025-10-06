Slušaj vest

Slava je jedan od najvažnijih stubova srpskog duhovnog i porodičnog identiteta. To nije samo običan praznik, već duhovni temelj svake pravoslavne kuće.

Preko slave se prenosi vera, tradicija, ali i porodična loza, s kolena na koleno. Ova porodična svečanost se u našoj tradiciji vezuje za trenutak kada su se preci jedne porodice krstili i prihvatili hrišćanstvo. Svetac koji se tada slavio postaje zaštitnik te porodice i krsna slava se ne menja, ona se nasleđuje i to uglavnom sinovi od oca, neretko i samo najstariji sin, ako muške dece ima više, dok ćerke preuzimaju muževljevu slavu.

Slava okuplja celu porodicu na taj veliki dan, po želji i prijatelje. U našem narodu je odavno ustaljen običaj da se na slavu ne zoveveć svako ko dođe tog dana u kuću koja obeležava svog sveca, trebalo bi da bude ugošćen u skladu sa mogućnostima porodice.

Kako se nasleđuje slava u Srbiji Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Sveća, kolač i žito imaju duboku simboliku

Naime, slavska sveća simbolizuje Hristovu svetlost i Božju prisutnost u domu. Pali se ujutru, a gasi tek kad slava prođe. Nekada se čuvala do sledeće godine, dok se slavski kolač mesi posebno za slavu, ukrašava se verskim simbolima, a domaćin ga seče zajedno sa sveštenikom ili gostima. Deljenje kolača simbolizuje jedinstvo porodice i zajednice u veri.

Što se tiče žita ono se pravi od kuvane pšenice i oraha, a simbolizuje vaskrsenje i večni život. Pšenica je znak plodnosti i žrtve koju prinosimo Bogu i precima.

Simbolika žita, slavskog kolača i slavske sveće Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Slava je više od tradicije

U vreme kada se mnoge vrednosti zaboravljaju, slava ostaje stub duhovnog života. Iako je poznato da naši domaćini spremaju obilne bogate trpeze za ovaj veliki dan, slava u suštini ne treba da pokazuje raskoš, već je ona molitva, mir, okupljanje i vera, a slavi se zbog duhovnog nasleđa i zahvalnosti svecu zaštitniku.

Najveće slave u Srbiji