Ovo su najveće slave koje Srbi slave, 2 padaju u oktobru: Sveća, žito i kolač imaju jaku simboliku - Svi domaćini treba ovo da znaju, u jednom mnogi greše
Slava je jedan od najvažnijih stubova srpskog duhovnog i porodičnog identiteta. To nije samo običan praznik, već duhovni temelj svake pravoslavne kuće.
Preko slave se prenosi vera, tradicija, ali i porodična loza, s kolena na koleno. Ova porodična svečanost se u našoj tradiciji vezuje za trenutak kada su se preci jedne porodice krstili i prihvatili hrišćanstvo. Svetac koji se tada slavio postaje zaštitnik te porodice i krsna slava se ne menja, ona se nasleđuje i to uglavnom sinovi od oca, neretko i samo najstariji sin, ako muške dece ima više, dok ćerke preuzimaju muževljevu slavu.
Slava okuplja celu porodicu na taj veliki dan, po želji i prijatelje. U našem narodu je odavno ustaljen običaj da se na slavu ne zoveveć svako ko dođe tog dana u kuću koja obeležava svog sveca, trebalo bi da bude ugošćen u skladu sa mogućnostima porodice.
Sveća, kolač i žito imaju duboku simboliku
Naime, slavska sveća simbolizuje Hristovu svetlost i Božju prisutnost u domu. Pali se ujutru, a gasi tek kad slava prođe. Nekada se čuvala do sledeće godine, dok se slavski kolač mesi posebno za slavu, ukrašava se verskim simbolima, a domaćin ga seče zajedno sa sveštenikom ili gostima. Deljenje kolača simbolizuje jedinstvo porodice i zajednice u veri.
Što se tiče žita ono se pravi od kuvane pšenice i oraha, a simbolizuje vaskrsenje i večni život. Pšenica je znak plodnosti i žrtve koju prinosimo Bogu i precima.
Slava je više od tradicije
U vreme kada se mnoge vrednosti zaboravljaju, slava ostaje stub duhovnog života. Iako je poznato da naši domaćini spremaju obilne bogate trpeze za ovaj veliki dan, slava u suštini ne treba da pokazuje raskoš, već je ona molitva, mir, okupljanje i vera, a slavi se zbog duhovnog nasleđa i zahvalnosti svecu zaštitniku.
Najveće slave u Srbiji
- 27. oktobar - Prepodobna Paraskeva (Sveta Petka)
- 31. oktobra - Sveti apostol i Jevanđelist Luka
- 8. novembar - Sveti Velikomučenik Dimitrije (Mitrovdan)
- 14. novembar - Sveti Kozma i Damjan (Vrači)
- 16. novembar - Sveti Đorđe (Đurđic)
- 21. novembar - Sabor SveTog Arhangela Mihaila (Aranđelovdan)
- 24. novembar - Sveti Mučenik Stefan Dečanski (Sveti Mrata)
- 4. decembar - Vavedenje Presvete Bogorodice
- 17. decembar - Sveta Varvara
- 19. decembar - Sveti Nikolaj Čudotvorac (Nikoljdan)
- 9. januar - Sveti Stefan
- 20. januar - Sveti Jovan
- 27. januar - Sveti Sava