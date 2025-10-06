Slušaj vest

Da li ste znali da automobil može ostati bez struje ako ga parkirate blizu aerodroma? Zvuči neverovatno, ali jedan vozač iz Holandije doživeo je upravo to – nakon samo pet dana parkiranja na aerodromu, vratio se i zatekao potpuno ispražnjen akumulator!

Prema pisanju magazina Revijahak, njegov automobil nije pokazivao znake života. Ni daljinski ključ nije radio, pa je vozač morao da uđe pomoću rezervnog ključa, ali ni tada nije uspeo da pokrene motor.

Akumulator ostao skroz prazan

Kada je stigla pomoć na putu iz holandskog auto-kluba, ustanovljeno je da je akumulator potpuno prazan. Nakon punjenja, vozilo je proradilo bez problema.

Vozač je zaključio da je uzrok neobičan - avionska buka i vibracije. Naime, svaki put kada bi avion poleteo ili sleteo, alarm na automobilu bi se aktivirao. Pošto se to događalo više puta dnevno, akumulator se ispraznio.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci potvrđuju da ovakve situacije nisu retkost:

- Moguće je da se 12-voltnom akumulatoru istroši energija ako se alarm aktivira više puta. Automobil parkiran na mestu izloženom jakim vibracijama i buci aviona može neprestano reagovati na te spoljne faktore. Na kraju, to dovodi do pražnjenja baterije.

Savet za vozače

Zato, ako planirate da auto ostavite duže vreme na aerodromskom parkingu, proverite u uputstvu da li možete privremeno isključiti alarmni sistem.

Iako su parkinzi na većini aerodroma udaljeni od poletno-sletnih staza, ovakvi slučajevi pokazuju da i lokacija može igrati značajnu ulogu u stanju vašeg vozila.