Neurolog dr Ben Rajn objašnjava šta se dešava u mozgu kada sa nekim "kliknemo". Prvo, verovatno je da su vam mozgovi slični na neki fiziološki način. I drugo, kada uživate u međusobnom društvu, vaši mozgovi se aktiviraju u sličnim regionima.

Nisu svi razgovori isti. Ponekad možete razgovarati sa nekim satima, a čini se kao da je prošlo samo nekoliko minuta. Brbljate i brbljate, a da nikada ne morate da razmišljate šta da kažete ili da se unezverite u neugodnoj tišini. Ćaskanje pleše u laganom i udobnom ritmu razgovorne plime.

U drugim slučajevima, razgovor može delovati kao srednjovekovno mučenje. Odgovori od jedne reči zatrpavaju put ka vašem očajničkom, nespretnom pokušaju da pobegnete. Već ste koristili toalet kao izgovor, popili ste puno pića, tako da ste zaglavljeni u svom paklu.

Neurolog Ben Rajn daje potpuno novu težinu izrazu "Na istoj smo talasnoj dužini".

Drago mi je što sam upoznao tvoj mozak

Nema ničeg konkretnog u ljudskoj psihologiji. Kao disciplina, psihologija pati od krize replikacije, pa čak kada su u pitanju "prilično sigurne" stvari, verovatno postoji nekoliko miliona izuzetaka na oba kraja statističke krive. Neurologija je malo bolja, mada i ona ima problem složenosti. Previše se toga dešava da bi se reklo da ovo ili ono mora biti razlog ili dokaz.

Foto: Shutterstock

Ni situacija sa socijalnom psihologijom nije drugačija. Mnogo "zašto" iza dobrog razgovora gubi se u neuhvatljivom mraku našeg okruženja. Možda su vas roditelji mnogo naučili o Dejvidu Bouviju, prijatelji su vas naučili da uživate u Pokemon kartama, a previše noćnih sati na Reditu vas je naučilo o pripremama za Sudnji dan.

I tako, kada provedete deset minuta prepričavajući evoluciju Pokemona prve generacije nekome u odeći Zigija Stardasta i sa žuljevitim rukama domaćina, iznenadite se koliko je razgovor lako išao.

Ali, kao i sa svim, nije sve u našem okruženju. Naša genetika, a posebno naš mozak, možda imaju nešto da kažu.

- Istraživanja pokazuju da ljudi koji su bolji prijatelji pokazuju sličnije moždane strukture u društvenim oblastima mozga. I stoga je moguće – a to se naziva homofilija – da ljudi vole ljude koji su poput njih. To je ta ideja 'preklapanja sebe i drugih'. Dakle, verovatno je preterano reći definitivno, ali je moguće da kada upoznamo ljude sa kojima se zaista povezujemo, i kada je to jednostavno sjajan odnos, imamo slične moždane strukture. I ako imate slične moždane funkcije, to vam može pomoći da se uskladite na istu talasnu dužinu - napominje dr Rajn.

Povezanost mozgova

Dakle, ako se zaista slažete sa nekim, moguće je da imate sličan izgled ili sličan rad mozga. Sledeći put kada se zateknete kako se smejete i uživate u nečijem društvu, zastanite da kažete: "Hej, sviđa mi se kako tvoj mozak funkcioniše."

Rajn priznaje da je ova vrsta homofilije trenutno naučna hipoteza – nema dovoljno podataka da se to i konačno dokaže. Ali ima više podataka o tome kako će se naši mozgovi ponašati slično drugima sa kojima se povezujemo.

- Postoji i nešto drugo što se zove sinhronicitet mozgova, što je jednostavno neverovatno. Zvuči kao naučnofantastika. To je da kada dve osobe međusobno komuniciraju, ili rade zajedno, ili dele iskustvo, njihova moždana aktivnost može da se sinhronizuje.

Ako bi se te dve osobe stavile na skener u isto vreme, one bi pokazivale gotovo identične obrasce moždane aktivnosti u tom trenutku. I ova sinhronizacija – koja se javlja samo u određenim delovima, a ne u celom mozgu – izgleda da podržava stvari poput timskog rada.

- Dakle, moguće je da kada se slažete sa nekim, bukvalno se sinhronizujete sa njegovim mozgom i jednostavno olakšavate međusobno razumevanje.

Foto: Shutterstock

Antisocijalni mozak

Ako želite manje ukočenog ćaskanja i više fluida, radite stvari koje bukvalno usmeravaju vaš mozak ukorak sa sagovornikom. Okrenite se jedno prema drugom, održavajte kontakt očima i delite konkretan zadatak ili priču. Ove tehnike "neuronskog povezivanja" mogu dovesti do boljih razgovora.

Zna se da kada ljudi rade isti zadatak – u isto vreme i na isti način – njihov mozak aktivira slične delove. Stavite se na istu talasnu dužinu i nadajte se da ćete tamo i ostati.

Gotovo je neminovno da se u nekom trenutku ne upitate: "Da li sam ja problem?" ili "Da li sam samo loš u ćaskanju?", a da je to jednostavno slučaj nekompatibilnosti mozgova. Možda ste umorni, ili niste dovoljno jeli, ili vaš mozak još uvek pokušava da obradi onaj dugačak članak iz časopisa koji ste pročitali za vreme ručka.

Dakle, sledeći put kada osetite da ste se "složili" sa nekim, zapamtite da to verovatno niste uobrazili. Vaša neuronska aktivnost bi mogla da se sinhronizuje u realnom vremenu sa drugim ljudskim mozgom i moguće je da je osećaj sjajne povezanosti nevidljivi fiziološki ples.