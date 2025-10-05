Slušaj vest

Republički hirodmeteorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se do kraja dana očekuje pretežno oblačno vreme, kao i da se kiša očekuje uveče, dok će u toku noću u Vojvodini padavine prestati.

Na zapadu i severu do kraja dana će biti mestimično sa kišom, a na jugu se očekuju i kratkotrajni pljuskovi uz umeren do pojačan severozapadni vetar, stoji u najavi.

Prema ranijoj najavi RHMZ, početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.

Nakon toga sledi suvo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 21 stepen Celzijusov, samo će se u sredu na jugu i jugoistoku zadržati hladnije sa maksimalnim temperaturama do 12 stepeni Celzijusovih.

Novo naoblačenje sa kišom, kako najavljuje RHMZ, očekuje se 13. oktobra.