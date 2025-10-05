"MALI JE I GRAD DA SVI NJENI STANU!" Špalir kroz celu školu, veliki buket cveća i suze na svakom koraku: Emotivan snimak koji je oduševio Srbiju! (VIDEO)
Na društvenim mrežama se raširio jedan emotivan snimak koji je uspeo da svima — a posebno akterima priče — da ulepša dan neverovatnim iznenađenjem!
Naime, snimak, podeljen na Instagram stranici "medicinskaks", pokazuje duplu proslavu za jednu profesorku iz Medicinske škole u Kruševcu — kojoj su učenici i kolege priredili iznenađenje povodom rođendana i odlaska u penziju.
- Odlazak naše Jele u penziju i proslava 65. rođendana. Srećno! - navodi se ispod podeljenog videa.
I kako se može videti, učenici su je dočekali u dugačkom špaliru sa buketom cveća i gromoglasnim aplauzom za sve čime je doprinela tokom svog rada.
Ono što je uspelo da oduševi i još dodatno razneži naciju jeste svakako i činjenica da su profesorku do samog dvorišta dočekali i ispratili učenici.
I u komentarima istakli koliko je divna profesorka
A komentari su se samo nizali sa pohvalama i čestitkama upućenim profesorki.
"Profesorka koja je uvek bila tu za učenike, nakon jednog razgovora s njom odabrala sam pravi fakultet", "Ovo je za jedno ogromno bravo, svaka čast deco!", "Mala je škola, možda čak i Kruševac, da u njega stanu svi đaci koji bi joj aplaudirali i poželeli sve najbolje", "Kad te ovako isprate, jasno je sve!", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.
Pridružujemo se čestitkama!
Kurir.rs