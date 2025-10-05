Slušaj vest

Na društvenim mrežama se raširio jedan emotivan snimak koji je uspeo da svima — a posebno akterima priče — da ulepša dan neverovatnim iznenađenjem!

Naime, snimak, podeljen na Instagram stranici "medicinskaks", pokazuje duplu proslavu za jednu profesorku iz Medicinske škole u Kruševcu — kojoj su učenici i kolege priredili iznenađenje povodom rođendana i odlaska u penziju

- Odlazak naše Jele u penziju i proslava 65. rođendana. Srećno! - navodi se ispod podeljenog videa. 

I kako se može videti, učenici su je dočekali u dugačkom špaliru sa buketom cveća i gromoglasnim aplauzom za sve čime je doprinela tokom svog rada.

Ono što je uspelo da oduševi i još dodatno razneži naciju jeste svakako i činjenica da su profesorku do samog dvorišta dočekali i ispratili učenici. 

Screenshot 2025-10-05 175830.jpg
Foto: Printscreen Instagram/medicinskaks

I u komentarima istakli koliko je divna profesorka 

A komentari su se samo nizali sa pohvalama i čestitkama upućenim profesorki. 

"Profesorka koja je uvek bila tu za učenike, nakon jednog razgovora s njom odabrala sam pravi fakultet", "Ovo je za jedno ogromno bravo, svaka čast deco!", "Mala je škola, možda čak i Kruševac, da u njega stanu svi đaci koji bi joj aplaudirali i poželeli sve najbolje", "Kad te ovako isprate, jasno je sve!", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa. 

Pridružujemo se čestitkama!

Kurir.rs

