Slušaj vest

Čedo Radović jedan je od onih koji su trbuhom za kruhom otišli iz malog mesta u veći grad. Potraga za poslom i boljim životom odvela ga je u Beograd, gde je radio kao vozač u Gradskom saobraćajnom preduzeću.

Ispunio obećanje

Dok je u Beogradu zarađivao hleb, u rodnom selu imao je svoju porodicu kojoj nikada ništa nije nedostajalo. Radio je i živio pošteno, skromno i dostojanstveno.

Čedo Radović Foto: Društvene Mreže

Tu je dočekao i penziju, a onda je došlo vreme da ispuni obećanje koje je dao, pre svega, samom sebi.

Kada odem u penziju, vraćam se peške, u moju Papraću, odakle sam i ponikao - zarekao se Čedo i pre nekoliko dana to i uradio.

Sa zastavom Srbije krenuo je ka svom selu, porodici i korenima, koje nikad nije zaboravio niti ih se odrekao.

Emotivan susret sa porodicom

- Ja sam otac, ja mogu sve. Osećam se odlično, mogao bih sada do Sarajeva...sad kad sam video decu i ženu mogao bih dalje i dalje da pešačim - rekao je Čedo nakon što je stigao u ronu kuću, gde su ga dočekali najmililiji.

Za one koji su morali da odu iz svog rodnog kraja, Čedo kaže da svi treba da se vrate i da žive svoj žive tamo gde su rođeni.

