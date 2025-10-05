Slika čoveka kako sa zastavom Srbije pešači iz Beograda ka svom rodnom selu obišla je zemlju: Čedo je davno sebi dao ovo obećanje i sada ga je ispunio (FOTO)
Čedo Radović jedan je od onih koji su trbuhom za kruhom otišli iz malog mesta u veći grad. Potraga za poslom i boljim životom odvela ga je u Beograd, gde je radio kao vozač u Gradskom saobraćajnom preduzeću.
Ispunio obećanje
Dok je u Beogradu zarađivao hleb, u rodnom selu imao je svoju porodicu kojoj nikada ništa nije nedostajalo. Radio je i živio pošteno, skromno i dostojanstveno.
Tu je dočekao i penziju, a onda je došlo vreme da ispuni obećanje koje je dao, pre svega, samom sebi.
- Kada odem u penziju, vraćam se peške, u moju Papraću, odakle sam i ponikao - zarekao se Čedo i pre nekoliko dana to i uradio.
Sa zastavom Srbije krenuo je ka svom selu, porodici i korenima, koje nikad nije zaboravio niti ih se odrekao.
Emotivan susret sa porodicom
- Ja sam otac, ja mogu sve. Osećam se odlično, mogao bih sada do Sarajeva...sad kad sam video decu i ženu mogao bih dalje i dalje da pešačim - rekao je Čedo nakon što je stigao u ronu kuću, gde su ga dočekali najmililiji.
Za one koji su morali da odu iz svog rodnog kraja, Čedo kaže da svi treba da se vrate i da žive svoj žive tamo gde su rođeni.