Jesen u Srbiji zvanično je počela, a njenim dolaskom, vozačima, ali i pešacima preti prelazna opasnost po putevima na koju retki obraćaju pažnju — opalo lišće. Iako se čini bezazleno, mokro lišće može da bude klizavo poput leda, a evo kako treba da reagujete u tim situacijama.

- Prvog dana oktobra, vozači treba da da obrate pažnju na opasnost od proklizavanja vozila zbog lišća na putevima kroz drvorede i u šumskim područjima, kao i zbog povremeno jakih kratkotrajnih pljuskova praćenih vetrom - upozoravao je Auto-moto savez Srbije (AMSS) ranijih godina.

Opalo lišće poput leda

Inače, lišće na putu može da bude klizavo kao led, a pogotovo kada se tome pridoda kiša.

Pri brzini od 50 km/h zaustavni put može biti mnogo veći od uobičajenog, prenosi Auto Moto Revija. Istraživanja su pokazala da u takvim situacijama kočioni put pri brzini od svega 50 kilometara na čas iznosi čitavih 25 metara. Stoga treba usporiti kada se naiđe na deo puta pokriven lišćem.

Naročito su opasni putevi koji idu kroz šumovite i brdske predele, te se vozačima savetuje dodatni oprez.

Takođe, od "žute poledice" nisu izuzeti ni pešaci, a posebno su kritični trotoari i pešački prelazi gde se kreću najmlađi i najstariji sugrađani, odnosno đaci i penzioneri.

Foto: Profimedia

Saveti za vozače

Smanjite brzinu: Kad vidite deonice puta prekrivene lišćem, smanji brzinu - posebno u krivinama, pri prelasku preko mostova, ispod i pored drveća.

Održavajte veći razmak od vozila ispred: Zbog smanjenog trenja i dužeg puta kočenja, zadržite znatno veći odstojanje kako biste imali vremena da reagujete.

Izbegavaj nagla kočenja i nagle promene pravca: Kočenje treba da bude postepeno, a skretanja blaga i kontrolisana. Nagli manevri mogu izazvati proklizavanje.

Saveti za pešake

Birajte putanje sa manje lišća

Koristi obuću sa dobrim profilom: Gumeni đonovi daju bolji oslonac na klizavim mestima.

Budite oprezni pri prelasku preko mokrog lišća: Čak i na pešačkom prelazu pažljivo stanite i procenite stanje - kolovoz može da bude klizav.

Obratite pažnju na ivice trotoara: Lišće može da sakrije neravnine ili ivice na koje lako možete da se spotaknete